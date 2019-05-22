Но это случится только 27 мая

Но это случится только 27 маяЕжегодно 27-го мая в России отмечают Общероссийский день библиотек. В свой профессиональный праздник сотрудники владимирских библиотек объявляют День открытых дверей и приглашают в гости всех жителей и гостей областной столицы!В рамках Дня открытых дверей они подготовили обширную программу. Среди мероприятий программы – конкурсы, акции, флешмобы, викторины, мастер-классы и выставки.Все подробности можно узнать на в и по телефону 21-65-63.И приятный сюрприз: во всех муниципальных библиотеках Владимира 27 мая объявлен День прощения задолжника! Приносите книги, которые когда-то забыли сдать, и избежите за это штрафа.