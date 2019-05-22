На встречу пришло более 100 человек

На встречу пришло более 100 человекВ рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на площадке ВлГУ прошла просветительская встреча со студентами на тему «Нацпроект – инвестиции в будущее». В ней поучаствовало более 100 человек.С начала этого года прошло уже 47 таких встреч, в которых участвовали более 3,5 тысяч человек.На этот раз о первостепенных задачах регионального проекта, о социальных аспектах его реализации, о праве граждан с детьми на соцподдержку рассказывала заместитель директора департамента соцзащиты населения обладминистрации Валентина Хицкова.Модераторы проекта на обсуждение вынесли и другие важные темы, интересующие студентов. В частности, дискуссия коснулась и вопроса об укреплении семейных ценностей, и пропаганды здорового образа жизни, и поддержки материнства и детства. В ходе встречи врачи рассказали студентам о том, как сохранить свое репродуктивное здоровье.Участники мероприятия задали экспертам волнующие их вопросы, активно изучали предложенные памятки и брошюры.