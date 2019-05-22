На встречу пришло более 100 человек
На встречу пришло более 100 человек
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на площадке ВлГУ прошла просветительская встреча со студентами на тему «Нацпроект – инвестиции в будущее». В ней поучаствовало более 100 человек.
С начала этого года прошло уже 47 таких встреч, в которых участвовали более 3,5 тысяч человек.
На этот раз о первостепенных задачах регионального проекта, о социальных аспектах его реализации, о праве граждан с детьми на соцподдержку рассказывала заместитель директора департамента соцзащиты населения обладминистрации Валентина Хицкова.
Модераторы проекта на обсуждение вынесли и другие важные темы, интересующие студентов. В частности, дискуссия коснулась и вопроса об укреплении семейных ценностей, и пропаганды здорового образа жизни, и поддержки материнства и детства. В ходе встречи врачи рассказали студентам о том, как сохранить свое репродуктивное здоровье.
Участники мероприятия задали экспертам волнующие их вопросы, активно изучали предложенные памятки и брошюры.