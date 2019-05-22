За это им может грозить до 10-ти лет лишения свободы
За это им может грозить до 10-ти лет лишения свободы
Полицейские задержали 36-летнего жителя Покрова, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ходе личного досмотра у него нашли полимерный пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон, массой 1,16 грамма.
При аналогичных обстоятельствах задержали 34-х и 40-летних жителей Собинского района, у которых изъяли около 2-х граммов синтетических наркотиков и более 3,7 грамма героина.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
По обвинению в совершении аналогичного деяния перед судом предстанет 30-летний житель Гороховецкого района. Мужчина незаконно приобрёл в соседнем регионе более грамма синтетического наркотика. За это ему может грозить до 10-ти лет лишения свободы.