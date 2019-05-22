За это им может грозить до 10-ти лет лишения свободы

За это им может грозить до 10-ти лет лишения свободыПолицейские задержали 36-летнего жителя Покрова, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ходе личного досмотра у него нашли полимерный пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон, массой 1,16 грамма.При аналогичных обстоятельствах задержали 34-х и 40-летних жителей Собинского района, у которых изъяли около 2-х граммов синтетических наркотиков и более 3,7 грамма героина.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.По обвинению в совершении аналогичного деяния перед судом предстанет 30-летний житель Гороховецкого района. Мужчина незаконно приобрёл в соседнем регионе более грамма синтетического наркотика. За это ему может грозить до 10-ти лет лишения свободы.