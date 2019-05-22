Полицейские в Вязниковском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах провели мероприятия в рамках акции «Неделя безопасности дорожного движения».

В рамках акции «Неделя безопасности дорожного движения» полицейские провели профилактические мероприятия с учащимися школ в Вязниковском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах.Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району посетили школы района, где разъяснили ребятам основные правила дорожного движения и рассказали об ошибках, которые допускают пешеходы и велосипедисты. В игровой форме полицейские напомнили учащимся значение дорожных знаков и разметки, посоветовали в темное время суток всегда использовать светоотражающие элементы и соблюдать элементарные правила безопасного поведения.В Кольчугинском районе с учениками одной из школ районного центра встретились инспектор Отдела ГИБДД и инспектор Отдела по делам несовершеннолетних. В преддверии летних каникул сотрудники полиции напомнили ребятам правила поведения на улицах, в общественных местах, в транспортных средствах, предупредили об ответственности за противоправные действия. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета при ОМВД России по Кольчугинскому району, который обратил внимание детей на опасность пользования гаджетами при переходе проезжей части, во время катания на роликах, самокатах, велосипедах и призвал ребят быть бдительными на дорогах.Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району встретились с учащимися городских и сельских школ района. Полицейские рассказали девчонкам и мальчишкам о типичных ошибках, которые допускают несовершеннолетние участники дорожного движения. Стражи порядка разъяснили участникам встреч основные правила управления двухколесными средствами передвижения и напомнили об ответственности за нарушение правил дорожного движения.