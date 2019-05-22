Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели акцию «Внимание: переезд!» с представителями Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги.

22 мая во Владимире сотрудники региональной Госавтоинспекции провели совместную с представителями Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги акцию «Внимание: переезд!». Ключевой целью мероприятия стало напоминание водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности при пересечении железнодорожных переездов.В ходе мероприятия водителей автотранспорта призывали не создавать аварийных ситуаций на железнодорожных переездах и строго следовать ПДД.Всем водителям, вне зависимости от водительского стажа, организаторы акции вручали памятки о соблюдении правил проезда участков пути с железнодорожными переездами, а также напоминали, что нарушители правил пересечения железнодорожных путей в соответствии с нормами КоАП РФ могут быть привлечены к административной ответственности. Санкциями предусмотрено наказание вплоть до лишения специального права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.