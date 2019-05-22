Анастасия Волочкова оторвалась на дискотеке. Видео зажигательного
танца одетой в очень откровенное мини-платье экс-балерины появилось в Сети.
Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.
Анастасия Волочкова оторвалась на дискотеке. Видео зажигательного
танца одетой в очень откровенное мини-платье экс-балерины появилось в Сети.
Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.
Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было
посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева.
Оттуда ролик разошелся по Сети и продолжает собирать комментарии.
Солнцеву танец бывшей примы в целом понравился. "Настюшка,
любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно", – подписал
блогер видео.