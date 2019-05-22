На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что вопрос о переговорах с Россией должен принимать не только президент, депутаты Рады, но и народ.

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что вопрос о переговорах с Россией должен принимать не только президент, депутаты Рады, но и народ.Основные или спорные договоренности относительно конфликта в Донбассе, пояснил Богдан, должны быть оценены обществом. В частности, на референдум может быть вынесен вопрос, считают ли на Украине, что находятся в военном конфликте с Россией или считают ли Россию агрессором, сообщает ТАСС.При этом, добавил глава администрации президента Украины, надо принять закон о проведении референдума. Принятие соответствующей законодательной базы — это основное направление нашей деятельности, добавил глава администрации Владимира Зеленского.Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Тогда Киев начал в Донецкой и Луганской областях проведение так называемой "антитеррористической операции" (АТО) с применением сил армии, национальной гвардии и националистических батальонов добровольцев. Население двух украинских областей было объявлено террористами и сепаратистами. Вся их вина была в том, что они посчитали насильственное изменение власти майданом государственным переворотом. Жертвами конфликта, по данным ООН, с 2014 года стали до 12 тысяч человек.Президент Украины Петр Порошенко пытался спровоцировать конфликт с Москвой в Керченском проливе. Осенью 2018 года он направил в пролив два бронекатера и судно Военно-морских сил Украины, которые вторглись в российские территориальные воды. Корабли были задержаны Погранслужбой ФСБ России, украинские моряки задержаны. Порошенко использовал этот инцидент, чтобы ввести на Украине военное положение и сорвать президентские выборы. 21 мая 2019 года против Петра Порошенко на основании этого инцидента открыто уголовное дело по обвинению в госизмене.