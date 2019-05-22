Певица Глюк’оZа, не обращая внимания на негодующие комментарии, продолжает демонстрировать свое тело. На очередном откровенном фото артистка позирует в желтом купальнике в обнимку с плюшевым единорогом.

ПевицаГлюк’оZа, не обращая внимания на негодующиекомментарии, продолжает демонстрировать свое тело. На очередном откровенномфото артистка позирует в желтом купальнике в обнимку с плюшевым единорогом.Желтый купальник и прозрачные сапоги сталитемой для обсуждения у ее подписчиков в Instagram. Некоторым особенно понравилась маленькая татуировка на ягодице НатальиЧистяковой-Ионовой.На фото 32-летняя артистка запечатлена в обнимку с плюшевымединорогом в довольно нескромной позе. Пользователи смелость звезды неоценили и обвинили в вульгарности."Вот это рог!", "Вроде не разведенная, а в отчаянии", "Как-тостранно, будучи счастливой мамой и женой, выкладывать такие фото", "Муж-тостарый надоел", "Позорище. С ума совсем посходили..." – заворчали подписчики певицы Глюк’оZы.А пока они перемывали косточки матери двоих детей, напоминая, что та подает дурной пример дочерям, фотография набрала более 60 тысяч лайков. Среди комментаторов отметился актер Виталий Гогунский – Кузя из сериала "Универ". Восхищение он выразил кратко: "Этолайк!"Учитывая, что вокруг артиста и его жены Ирины Маирко в последнее время ходит много слухов (якобы брак на грани распада), подписчики выдвинули версию о романе звезды "Универа" с . Тот факт, что она замужем за Александром Чистяковым, никого не смутил.