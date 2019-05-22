Не так давно Сеть шокировала запись с камер видеонаблюдения, на которой 21-летняя девушка заходит в одну из московских поликлиник с ребенком на руках, а спустя четыре минуты выходит из здания одна. Шоумен Андрей Малахов нашел горе-мамашу, которая бросила двухлетнюю дочь на произвол судьбы. В сегодняшнем выпуске Прямой эфир телеведущий попытался выяснить, что толкнуло молодую женщину на преступление.

Не так давно Сеть шокировала запись с камер видеонаблюдения,на которой 21-летняя девушка заходит в одну из московских поликлиник с ребенкомна руках, а спустя четыре минуты выходит из здания одна. Шоумен Андрей Малахов нашелгоре-мамашу, которая бросила двухлетнюю дочь на произвол судьбы. В сегодняшнемвыпуске "Прямой эфир" телеведущий попытался выяснить, что толкнуло молодую женщинуна преступление.В студии ток-шоу появилась бабушка малышки Наталья Заводная.Она заявила, что планирует забрать девочку. Женщина не понимает, почему ее дочьМария Рудницкая поступила так безответственно, ведь материальных проблем в ихсемье не было.В сегодняшнем выпуске "Прямого эфира" также выяснилось, что Марияродила от уголовника и в свидетельстве о рождении малышки в графе "отец" стоит прочерк.По словам Натальи Заводной, она занималась воспитанием внучки, пока дочь устраивала личную жизнь.В студии появилась исама нерадивая родительница. Марию Рудницкую зал программы "Прямой эфир"встретил шквалом негодования."Что-то произошло не так, что-то щелкнуло, не там, гденужно. Я поняла, что не могу дать своему ребенку то, что могут дать другие. Этогосударственное учреждение, я знала, что там ей ничего не будет. Я непланировала это делать", – заявила Рудницкая Малахову.Шоумен не скрывал эмоций. "Вы обкурились? Обпились? Что тампроизошло?" – кричал взбешенный ведущий на гостью. Малахов предположил, что новый молодойчеловек заставил Марию избавиться от ребенка.Молодая мать опровергла домыслы телеведущего, заявив, что нанее нашло "затмение". Своего возлюбленного Рудницкая выгораживала.В целом присутствующие на съемках былинастроены враждебно. Эксперты ток-шоу призывали лишить Марию Рудницкуюродительских прав."То, что сделала ты… Я не жду от тебя слез и раскаяния, но,мне кажется, что ты должна зайти в храм и попросить прощения перед вселенной засвой поступок, а прежде всего перед своей дочерью. Она не понимает, чемпровинилась, что оказалась одна в поликлинике, имея такое количество теть,бабушек и родственников – это история глобального пофигизма", – резюмировалведущий шоу Андрей Малахов.