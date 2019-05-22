Певица поделилась подробностями периода, когда ждала ребенка. Юлия Савичева призналась, что этому предшествовала странная история.

Певица поделилась подробностями периода, когдаждала ребенка. Юлия Савичева призналась, что этому предшествовала страннаяистория.По словам исполнительницы,после необычного случая она поверила в судьбу и Провидение. Юлия Савичеварассказала, что они супругом тогда "уже перестали что-то планировать, делалито, что нужно, и все"."Улетели отдохнуть вПортугалию к отцу супруга, который там живет. Я почему-то с собой повезла тестына беременность, но они не сработали", – цитирует звезду Wday.ru. Супруги уже собирались возвращаться домой, и вдругу Юлии Савичевой случилась задержка менструации. Певица решила приобрестиместный тест на беременность."Не могла поверить своимглазам, когда две полоски начали проявляться. Понимаю, что нервничать нельзя…Были шок и счастье, а еще паника от того, что вдруг ошибка", – высказалась . Также певица поделилась интимными подробностями беременности."Аня иногда начиналабуйствовать у меня в животе с 4 до 5 утра, я пела ей колыбельную, которуюнаписал мой муж, и она успокаивалась", – рассказала исполнительница.По словамбеременность и рождение дочери Ани для нее – "разная жизнь". "Когда ребенок внутритебя, ты не особенно осознаешь все происходящее, а вот когда маленькогочеловечка кладут на тебя, ты его видишь и чувствуешь, все переворачивается сног на голову. Тебя волнами накрывают и счастье, и слезы, и страх за ребенка",– поделилась певица.