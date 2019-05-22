Певица поделилась подробностями периода, когда
ждала ребенка. Юлия Савичева призналась, что этому предшествовала странная
история.
Певица поделилась подробностями периода, когда
ждала ребенка. Юлия Савичева призналась, что этому предшествовала странная
история.
По словам исполнительницы,
после необычного случая она поверила в судьбу и Провидение. Юлия Савичева
рассказала, что они супругом тогда "уже перестали что-то планировать, делали
то, что нужно, и все".
"Улетели отдохнуть в
Португалию к отцу супруга, который там живет. Я почему-то с собой повезла тесты
на беременность, но они не сработали", – цитирует звезду Wday.ru. Супруги уже собирались возвращаться домой, и вдруг
у Юлии Савичевой случилась задержка менструации. Певица решила приобрести
местный тест на беременность.
"Не могла поверить своим
глазам, когда две полоски начали проявляться. Понимаю, что нервничать нельзя…
Были шок и счастье, а еще паника от того, что вдруг ошибка", – высказалась . Также певица поделилась интимными подробностями беременности.
"Аня иногда начинала
буйствовать у меня в животе с 4 до 5 утра, я пела ей колыбельную, которую
написал мой муж, и она успокаивалась", – рассказала исполнительница.
По словам
беременность и рождение дочери Ани для нее – "разная жизнь". "Когда ребенок внутри
тебя, ты не особенно осознаешь все происходящее, а вот когда маленького
человечка кладут на тебя, ты его видишь и чувствуешь, все переворачивается с
ног на голову. Тебя волнами накрывают и счастье, и слезы, и страх за ребенка",
– поделилась певица.