Представители туринского Ювентуса достигли предварительной договоренности о соглашении с полузащитником римского Лацио Сергеем Милинковчием-Савичем. Футболист сборной Сербии дал устное согласие на переход в Юве.

Представители туринского "Ювентуса" достигли предварительной договоренности о соглашении с полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милинковчием-Савичем. Футболист сборной Сербии дал устное согласие на переход в "Юве".Теперь для окончательного оформления сделки боссам "Старой синьоры" необходимо договориться с руководителями "лациале", сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sport Italia. В "Ювентусе" очень рассчитывают, что трансфер серба обойдется им меньше 100 миллионов евро – год назад президент римлян Клаудио Лотито требовал за Милинковича-Савича именно эту сумму.Однако серб в минувшем сезоне не блистал в составе "Лацио" и именно поэтому туринцы рассчитывают на меньший ценник. За 31 игру чемпионата Италии он стал автором пяти забитых мячей и трех результативных передач.