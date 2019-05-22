Известная актриса Дарья Шпаликова страдает от нищеты и
одиночества. Дочь сценариста культового фильма Я шагаю по Москве Геннадия
Шпаликова и артистки Инны Гулой стала героиней сегодняшнего выпуска программы Пусть
говорят Первого канала.
Известная актриса Дарья Шпаликова страдает от нищеты и
одиночества. Дочь сценариста культового фильма "Я шагаю по Москве" Геннадия
Шпаликова и артистки Инны Гулой стала героиней сегодняшнего выпуска программы "Пусть
говорят" Первого канала.
Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на
приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей. Шпаликова живет
в интернате, а в своих московских квартирах даже не появляется. В студии "Пусть
говорят" предположили, что дочь советских знаменитостей стала жертвой квартирных
аферистов.
Дарья же сообщила, что все имущество осталось при ней. По
словам Шпаликовой, она живет в богадельне по собственной воле, так как не может
справляться с бытом в одиночку.
Артистка сообщила присутствующим на съемках "Пусть говорят",
что тяжело пережила смерть родителей: из-за стресса она потеряла здоровье.
Когда Дарье было всего 11 лет, ее отец покончил с собой, а через 16 лет умерла и
мать. Это не могло отразиться на психике девушки, Шпаликова ушла в монастырь на
полтора года.
Восстановившись, женщина пыталась вернуться в профессию,
устроилась в театр, однако была уволена по сокращению штата. Дочь советских
звезд не могла найти работу, да и похлопотать за нее было некому.
А когда-то Дарья Шпаликова подавала большие надежды, ей
прочили большое будущее в кино. Еще в молодости она снялась в картинах "Детская
площадка", "Знак беды", "Крейцерова соната", "Переправа", "Спаси и сохрани",
"Город", "Посещение".
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Дарья Шпаликова опровергла
информацию о том, что ее мать Инна Гулая наложила на себя руки. По словам
артистки, произошел несчастный случай.
"Рак мозга у
нее был", – добавила наследница знаменитостей.
Меж тем актер Геннадий Сайфулин тоже появился Он был свидетелем трагедии, которая случилась с Гулой.
Артист уверен, что произошедшее – самоубийство. Якобы после смерти мужа
артистка тронулась умом, Инну даже лечили в буйном отделении психиатрической
больницы.
"Вскрыли квартиру, она была еще жива. Мама вызвала скорую.
Понюхали – водкой не пахнет. Медики – профессионалы, они сразу в мусорное ведро, а там... Взяли в больницу, через сутки она
умерла. Врачи сказали, что, даже если она осталась бы жива, то вряд ли осталась бы функциональна физически", – рассказал Сайфулин ведущему шоу .