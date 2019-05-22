Кейт Миддлтон за время своего брака с принцем Уильямом неоднократно приходилось переносить унижения. Супруг зачастую обращался с герцогиней Кембриджской как с прислугой.

Кейт Миддлтон за время своего брака с принцем Уильямомнеоднократно приходилось переносить унижения. Супруг зачастую обращался сгерцогиней Кембриджской как с прислугой.Тайны совместной жизни и принца Уильямараскрыл королевский биограф Эндрю Мортон. Он описал непростой характер принца,из-за которого его супруге часто приходилось чувствовать себя служанкой прикоролевской особе.Кейт Миддлтон и принц Уильям вступили в брак в 2011 году. Авпервые молодые люди встретились, когда были еще студентами университетаСент-Эндрюс, в 2001-м. С первых дней знакомства с Уильямом Кейт терпела егожесткий, волевой характер. По словам биографа, наследник престола становилсяцентром любого общения – и зачастую он подолгу беседовал с другими людьми, необращая на Кейт никакого внимания.Как вспоминали университетские друзья пары, Уильям мог бытьрезок и даже груб с Кейт. Принц обращался с ней, как с прислугой – а не как сосвоей невестой. "Он ожидал, что Кейт будет бегать за ним – и чем дольшепродолжались их отношения, тем крепче становился этот поводок", -рассказал биографу один из них.В результате дело дошло до "пробного развода" -и принц Уильям решили пожить врозь. Однако влюбленные снова съехались уже к Рождеству.Поле нескольких расставаний и встреч, романтического отдыхана Сейшелах принц Уильям все же решил, что станет герцогинейКембриджской. Он взял знаменитое обручальное кольцо своей матери, отправился сКейт Миддлтон в Кению – и там, в горах, сделал ей предложение, пишет британская Daily Express.