Кейт Миддлтон за время своего брака с принцем Уильямом
неоднократно приходилось переносить унижения. Супруг зачастую обращался с
герцогиней Кембриджской как с прислугой.
Кейт Миддлтон за время своего брака с принцем Уильямом
неоднократно приходилось переносить унижения. Супруг зачастую обращался с
герцогиней Кембриджской как с прислугой.
Тайны совместной жизни и принца Уильяма
раскрыл королевский биограф Эндрю Мортон. Он описал непростой характер принца,
из-за которого его супруге часто приходилось чувствовать себя служанкой при
королевской особе.
Кейт Миддлтон и принц Уильям вступили в брак в 2011 году. А
впервые молодые люди встретились, когда были еще студентами университета
Сент-Эндрюс, в 2001-м. С первых дней знакомства с Уильямом Кейт терпела его
жесткий, волевой характер. По словам биографа, наследник престола становился
центром любого общения – и зачастую он подолгу беседовал с другими людьми, не
обращая на Кейт никакого внимания.
Как вспоминали университетские друзья пары, Уильям мог быть
резок и даже груб с Кейт. Принц обращался с ней, как с прислугой – а не как со
своей невестой. "Он ожидал, что Кейт будет бегать за ним – и чем дольше
продолжались их отношения, тем крепче становился этот поводок", -
рассказал биографу один из них.
В результате дело дошло до "пробного развода" -
и принц Уильям решили пожить врозь. Однако влюбленные снова съехались уже к Рождеству.
Поле нескольких расставаний и встреч, романтического отдыха
на Сейшелах принц Уильям все же решил, что станет герцогиней
Кембриджской. Он взял знаменитое обручальное кольцо своей матери, отправился с
Кейт Миддлтон в Кению – и там, в горах, сделал ей предложение, пишет британская Daily Express.