Телеведущая напросилась в гости к легендарному датскому
режиссеру и сценаристу Ларсу Фон Триеру. Ксения Собчак исследовала дом кинематографиста
и побеседовала об алкоголизме.
Телеведущая напросилась в гости к легендарному датскому
режиссеру и сценаристу Ларсу Фон Триеру. Ксения Собчак исследовала дом кинематографиста
и побеседовала об алкоголизме.
Светская львица очень переживала перед встречей с любимым режиссером, она даже консультировалась у известного российского кинокритика Антона
Долина. Вооружившись советами специалиста, Ксения Собчак отправилась в особняк знаменитости в Дании.
Теледива появилась на пороге режиссера не с пустыми руками: она
контрабандой привезла из России завернутую в газету банку черной икры. Ларс
поблагодарил Ксению за подарок и поспешил спрятать презент в холодильник.
Собчак отметила, что дом режиссера выглядит достаточно
скромно: "по-скандинавски". Фон Триер показал гостье подвал, в котором обычно работает. По словам кинематографиста, это единственное место, где он может
побыть один, когда его дети приезжают погостить. После Ксении удалось
внимательно обследовать гостиную знаменитости, а вот в спальню легенды кино она
так и не попала – ей вежливо отказали.
Уже после, во время интервью, Фон Триер признался, что
постеснялся приглашать гостью в опочивальню. "Я не хотел, чтобы вы увидели,
какое количество таблеток я принимаю. Я пью четырнадцать разных лекарств, это
немного помогает держать моих демонов под замком", – рассказал режиссер в интервью Youtube-проекту "Осторожно, Собчак!"
Ларс пояснил, что много лет борется с депрессией. По его
словам, сейчас лечение от этого недуга стало более эффективным, поэтому в целом
он чувствует себя хорошо.
"А как насчет алкоголя? Вы рассказывали об этой проблеме.
Что для вас алкоголь: лечение, или еще одна болезнь?" – поинтересовалась
теледива.
Фон Триер отметил, что к алкоголю можно относиться как к
самолечению, однако сам он давно не употребляет спиртное. Кинематографист
проходит терапию в группе "Анонимных алкоголиков".
"Сейчас я в новой группе, потому что в предыдущей они все
время упоминали Бога, но я не религиозен. Извините", – продолжил режиссер.
После Ларс Фон Триер сообщил , что в сообществах
"Анонимных алкоголиков"
можно встретить много хороших людей. Например, на самой первой групповой
встрече его приняли за бездомного и предложили помощь в поиске ночлега. не могла поверить, что члены этих групп даже не догадываются, о том, что
рядом с ними всемирно известный режиссер.