Телеведущая напросилась в гости к легендарному датскому режиссеру и сценаристу Ларсу Фон Триеру. Ксения Собчак исследовала дом кинематографиста и побеседовала об алкоголизме.

Телеведущая напросилась в гости к легендарному датскомурежиссеру и сценаристу Ларсу Фон Триеру. Ксения Собчак исследовала дом кинематографистаи побеседовала об алкоголизме.Светская львица очень переживала перед встречей с любимым режиссером, она даже консультировалась у известного российского кинокритика АнтонаДолина. Вооружившись советами специалиста, Ксения Собчак отправилась в особняк знаменитости в Дании.Теледива появилась на пороге режиссера не с пустыми руками: онаконтрабандой привезла из России завернутую в газету банку черной икры. Ларспоблагодарил Ксению за подарок и поспешил спрятать презент в холодильник.Собчак отметила, что дом режиссера выглядит достаточноскромно: "по-скандинавски". Фон Триер показал гостье подвал, в котором обычно работает. По словам кинематографиста, это единственное место, где он можетпобыть один, когда его дети приезжают погостить. После Ксении удалосьвнимательно обследовать гостиную знаменитости, а вот в спальню легенды кино онатак и не попала – ей вежливо отказали.Уже после, во время интервью, Фон Триер признался, чтопостеснялся приглашать гостью в опочивальню. "Я не хотел, чтобы вы увидели,какое количество таблеток я принимаю. Я пью четырнадцать разных лекарств, этонемного помогает держать моих демонов под замком", – рассказал режиссер в интервью Youtube-проекту "Осторожно, Собчак!"Ларс пояснил, что много лет борется с депрессией. По егословам, сейчас лечение от этого недуга стало более эффективным, поэтому в целомон чувствует себя хорошо."А как насчет алкоголя? Вы рассказывали об этой проблеме.Что для вас алкоголь: лечение, или еще одна болезнь?" – поинтересоваласьтеледива.Фон Триер отметил, что к алкоголю можно относиться как ксамолечению, однако сам он давно не употребляет спиртное. Кинематографистпроходит терапию в группе "Анонимных алкоголиков"."Сейчас я в новой группе, потому что в предыдущей они всевремя упоминали Бога, но я не религиозен. Извините", – продолжил режиссер.После Ларс Фон Триер сообщил , что в сообществах"Анонимных алкоголиков"можно встретить много хороших людей. Например, на самой первой групповойвстрече его приняли за бездомного и предложили помощь в поиске ночлега. не могла поверить, что члены этих групп даже не догадываются, о том, чторядом с ними всемирно известный режиссер.