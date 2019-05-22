Завышенные цены являются одной из главных проблем загородной вторички: неадекватное ценообразование встречается здесь в 80% случаев.

Дачи в российских регионах за год подешевели на 8%, к таким выводам пришли эксперты онлайн-сервиса "Мир квартир". В исследовании учитывались вторичные предложения домов для сезонного проживания без учета элитного сегмента. Больше всего дачи упали в цене в Бурятии – почти на 18%. Сильно подешевели дачи во Владимирской и Кемеровской области — на 15%. Аналогичная ситуация наблюдается в Коми и Ивановской области.Подорожали дачи только в 23 регионах из 70 исследуемых. Больше всего в цене выросли дачи в Краснодарском крае – на 8,6%, Ленобласти – на 8,1% и Калининградской областях – на 7,7%. В пятерку по росту цен также вошли Свердловская и Нижегородская области — 7,1% и 6,3%.Летние домики дешевеют из года в год, и все становится все сложнее продать из-за невысокого спроса, говорит генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко. Влияние на спрос оказала и дачная реформа, которая существенно увеличивает стоимость содержания этой недвижимости. Ранее уже говорилось, что некоторые собственники стали распродавать дачи из-за невозможности их содержать.В "Авито Недвижимость" в свою очередь зафиксировали рост цен на дачи по итогам первого квартала. Так, в среднем стоимость предложения дачи в России выросла на 8% до 64,4 тыс рублей за кв м. Причем в Крыму средняя стоимость квадрата за год выросла на 74% до 75,7 тыс рублей. Значительно выросла стоимость подмосковных дач - почти на 28% до 69,2 тыс рублей за кв м."Сейчас на рынок и цены влияют два основных фактора: законодательные изменения, а также смена предпочтений у покупателей более молодого поколения, которые предпочитают не владеть загородной недвижимостью, а арендовать ее в случае необходимости", - рассказали в пресс-службе Авито Недвижимость.Поэтому все чаще дачи не покупают, а снимают. По данным Авито Недвижимость, спрос на краткосрочную аренду дач в целом по стране вырос на 44% за год, а предложение - на 12%. Несмотря на это средняя цена посуточной аренды снизилась на 17,3% до 3,7 тыс рублей.Что касается уровня цен, то самые дорогие дачные дома, по данным "Мир квартир" находятся в Новой Москве. Их стоимость достигает 7 млн рублей. На втором месте Подмосковье — около 5 млн руб., за ним следует Санкт-Петербург — 3,5 млн руб. В пятерку также попали Крым и Севастополь, где цены на летние дома сегодня сравнимы с Северной столицей. Самые недорогие варианты находятся в Ивановской и Кировской областях – порядка 430 тыс рублей за дачу. Чуть выше цены в Брянской, Вологодской областях и Республике Бурятия.Если говорить о подмосковном рынке дач, то цены в этом сегменте остаются одинаковыми уже два-три года, рассказывает руководитель отдела продаж городской и загородной недвижимости "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Светлана Вольская. Это обусловлено отсутствием предпосылок для роста цен: качественно предложение не изменилось, доходы населения не выросли, и спрос, соответственно, не вырос тоже, поясняет эксперт.По данным ИНКОМ-Недвижимость, подмосковные дачи в среднем предлагаются 4,8 млн рублей, схожий ценник был зафиксирован и весной 2018 года – 4,9 млн рублей."При этом сумма покупки дачи сегодня составляет в среднем 1,6 млн рублей, то есть в три раза меньше средней стоимости предложения", - отмечает руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.По его словам, завышенные цены являются одной из главных проблем загородной вторички: неадекватное ценообразование встречается здесь в 80% случаев. Другой камень преткновения – моральное устаревание лотов: 8 из 10 домов, представленных на вторичном рынке, обладают несовременной архитектурой, неудобными планировками или слишком большими площадями.Что касается спроса, то на дачи в Подмосковье приходится 16% от общего объема продаж на загородной вторичке. За год популярность дач выросла на 7%, отмечает эксперт. В "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" особой активности среди покупателей подмосковных дач не наблюдают, как и предпосылок к росту спроса. В основном люди приобретают для себя наиболее интересные и ликвидные объекты.Согласно подсчетам ИНКОМ-Недвижимость, при успешном сценарии дачный дом продается в течение полугода. В МИЭЛЬ называют цифру в год. Однако, при грамотной работе с ценой, когда все документы готовы и правильно оформлены, этот срок сокращается, уточняет Светлана Вольская. Задерживаются на экспозиции объекты, которые переоценены, с существенными недостатками, требующие серьезных дополнительных вложений.Найти покупателя в полтора-два быстрее может помочь скидка в размере 15-20%, добавляет Дмитрий Таганов. Самих продавцов можно разделить на тех, кто намерен реализовать свой объект в ближайшее время, и тех, для кого это не является главной задачей."Первые находятся в меньшинстве, зато они готовы предоставлять дисконт вплоть до 40%, вторые же редко соглашаются скинуть больше 10%. Такой порядок скидок сохраняется последние пару лет", - поясняет эксперт.По мнению руководителя аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, спрос на дачи останется на прежнем уровне, а вот продать свой домик будет сложнее из-за насыщения рынка и, соответственно, роста конкуренции. Ждать повышения цен в такой ситуации не стоит, более вероятно, что будет их снижение в пределах -7%.Предпосылок для роста цен и спроса по-прежнему нет, соглашается руководитель отдела продаж городской и загородной недвижимости "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости". Как и в последние годы, покупатели будут приобретать объекты с наилучшим соотношением цены и качества, уровня "заезжай и живи". Объем предложения сейчас достаточный, чтобы покупатель мог выбрать для себя такую дачу.