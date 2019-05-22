Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.Об этом политик проинформировал международную общественность в своем аккаунте в Twitter, сопроводив твит фотографией документа.Прошу Голову Верховної Ради АндрЁя ПарубЁя скликати завтра, 22 травня, позачергове засЁдання парламенту для внесення змЁн до закону про вибори народних депутатЁв. pic.twitter.com/7QWouj9PpD— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.Его пресс-служба пояснила, Зеленский планирует рассмотреть на завтрашнем заседании и вопрос о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".Все это было обговорено 21 мая на консультациях между президентом Украины, спикером Верховной рады и руководителями фракций в рамках досрочного роспуска парламента.Ранее сообщалось, что внеочередные выборы намечены Зеленским на 21 июля. В ближайшее же время он хочет изменить избирательное законодательство, отменив норму о том, что половина Рады должна выбираться по мажоритарной системе, и снизить проходной барьер с нынешних 5% до 3%.