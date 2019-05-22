Фигурант дважды проникал в жилище 91-летней местной жительницы и похищал имущество.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, злоумышленник дважды проникал в квартиру 91-летней местной жительницы, откуда похищал деньги и продукты питания.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции после поступившего от соседей сообщения о том, что в квартире пенсионерки горит свет, при этом хозяйка дома отсутствует.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что заранее узнал о нахождении пожилой женщины в больнице и, воспользовавшись моментом, проникал в жилище с целью хищения имущества.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.