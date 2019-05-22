Пенсионерка в это время лежала в больнице

Пенсионерка в это время лежала в больницеЖителя Юрьев-Польского обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Злоумышленник дважды проникал в квартиру 91-летней пенсионерки, откуда воровал деньги и продукты питания. Мужчину задержали после поступившего от соседей сообщения о том, что в квартире пожилой женщины горит свет, при этом хозяйка дома отсутствует.Мужчина во всем признался, рассказав, что заранее узнал о нахождении пенсионерки в больнице и, воспользовавшись моментом, проникал в жилище.Уголовное дело направлено в суд.