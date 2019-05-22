Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление. Причиной тому стала значительная задолженность.
Теперь управление 23 ресторанами итальянской кухни Jamie's Italian, Fifteen и Barbecoa в Лондоне и Jamie's Diner в аэропорту Гатвик возьмет на себя KPMG. Это означает, согласно британскому законодательству, что контроль над компанией переходит к назначенному администратору, задачей которого становится погашение задолженности перед кредиторами.
Как передает английское издание Daily Mail, задолженность сети ресторанов Jamie's Italian составляет 71,5 миллиона фунтов стерлингов.
Джейми Оливер в своем аккаунте в Twitter сообщил, что он опустошен и глубоко опечален таким исходом событий. Также известный шеф-повар благодарит всех людей, которые вкладывали свои сердца и душу в этот бизнес на протяжении многих лет.
В результате перехода управления более тысячи сотрудников могут остаться без работы. Отмечается, что решение не затронет международную сеть ресторанов Jamie's Italian.
В 2018 году продажи сети Jamie's Italian упали почти на 11 процентов. В связи с этим были закрыты 12 ресторанов, а также уволены 600 сотрудников. Компанию от банкротства спасло то, что Джейми Оливер вложил в нее 13 миллионов фунтов стерлингов.