Звезды соцсетей оскандалились из-за злоупотребления фотошопом. Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети показали, как на самом деле выглядят их кумиры.

Звезды соцсетей оскандалились из-за злоупотребления фотошопом.Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сетипоказали, как на самом деле выглядят их кумиры.быстро освоили базовые навыки ретуширования фотографий. Фотошопом теперьвладеют даже младшие школьники. Так что фотографии, которые выкладываются всоцсетях, не совсем соответствуют реальности.Однако всему есть предел. зачастую забывают, что в Сетьпопадают и другие снимки – сделанные папарацци. так что рано или позднопоклонники узнают, как их кумир выглядит на самом деле.Примеров множество – намного труднее найти блогера, которыйфотошопом не пользуется. В частности, у блогерши из Швеции Джоанны Херрштедтпочти 650 тысяч подписчиков. Однако, как выясняется, в реальности у нее вовсене такой подбородок и четко очерченная челюсть.Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют"русской Ким Кардашян", в реальности существуют. Однако девушка неустояла перед соблазном – и разглаживает кожу на снимках.Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица – ей кажется, что так она выглядит привлекательней.У звезды YouTube Тришы Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. Однаковыглядит девушка в жизни вовсе не так, как на обработанных фото.Ну и певица Рита Ора поддалась тенденции, захватившей - решила сбросить пару-другуюкилограммов, пишет Life. Правда, не в спортзале, а с помощью фотошопа. Но чего не сделаешьради искусства.