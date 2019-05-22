Звезды соцсетей оскандалились из-за злоупотребления фотошопом.
Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети
показали, как на самом деле выглядят их кумиры.
Звезды соцсетей оскандалились из-за злоупотребления фотошопом.
Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети
показали, как на самом деле выглядят их кумиры.
быстро освоили базовые навыки ретуширования фотографий. Фотошопом теперь
владеют даже младшие школьники. Так что фотографии, которые выкладываются в
соцсетях, не совсем соответствуют реальности.
Однако всему есть предел. зачастую забывают, что в Сеть
попадают и другие снимки – сделанные папарацци. так что рано или поздно
поклонники узнают, как их кумир выглядит на самом деле.
Примеров множество – намного труднее найти блогера, который
фотошопом не пользуется. В частности, у блогерши из Швеции Джоанны Херрштедт
почти 650 тысяч подписчиков. Однако, как выясняется, в реальности у нее вовсе
не такой подбородок и четко очерченная челюсть.
Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют
"русской Ким Кардашян", в реальности существуют. Однако девушка не
устояла перед соблазном – и разглаживает кожу на снимках.
Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица – ей кажется, что так она выглядит привлекательней.
У звезды YouTube Тришы Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. Однако
выглядит девушка в жизни вовсе не так, как на обработанных фото.
Ну и певица Рита Ора поддалась тенденции, захватившей - решила сбросить пару-другую
килограммов, пишет Life. Правда, не в спортзале, а с помощью фотошопа. Но чего не сделаешь
ради искусства.