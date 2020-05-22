На онлайн-линейку в день Последнего звонка выйдут 230 тысяч выпускников Воронежской области. Мероприятие, по традиции, пройдет 25 мая.

На онлайн-линейку в день Последнего звонка выйдут 230 тысяч выпускников Воронежской области. Мероприятие, по традиции, пройдет 25 мая.Как рассказали ГТРК "Воронеж" в пресс-службе регионального депобразования, планируется проведение трех линеек — для начальной школы, средней и старшеклассников. Дети смогут передать поздравления своему классу и учителям. Кроме того, в онлайн режиме поздравят всех выпускников, пройдут прямые трансляции из учебных заведений, а также музыкальные включения.Напомним, что из-за пандемии по коронавирусной инфекции в этом году школьники не смогут отметить Последний звонок в школах. Было принято решение провести праздник в онлайн режиме. Обещают, что будет весело.Вместе с тем, за минувшие сутки от коронавируса в регионе выздоровело рекордное количество человек – 81. Как информирует региональный оперштаб 22 мая, область находится в числе лидеров по снижению заболеваемости. В общей сложности число излечившихся от COVID-19 составляет 918 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии — 1362 жителя региона.Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сфере образования заявил, что военный призыв для выпускников школ этого года будет отложен, а ЕГЭ начнется 29 июня. Он подчеркнул: и школьники, и студенты, и преподаватели достойно выдержали те сложности, которые создала пандемия коронавируса. В то же время непростые условия работы школ и вузов требуют от государства определенных мер.