В городе прекратился рост числа заболевших коронавирусом

В Кольчугине 26 мая планируют снять введённый из-за коронавируса карантин, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Причиной тому послужило заключение главного санитарного врача региона, доложившего, что в Кольчугине прекратился рост числа заболевших коронавирусом. Положительная динамика стала возможна благодаря введению карантина, отмена которого не отменяет режима самоизоляции. В ближайшее время в городе будут постепенно снимать ограничения с организаций.Напомним, по состоянию на 22 мая в Кольчугинском районе числится 102 заболевших коронавирусом жителя. Всего во Владимирской области - 2120 человек.