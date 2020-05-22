25 мая в 19:30 на телеканале ТНТ стартует показ нового ситкома #СидЯдома. Теленовелла расскажет о жизни обычных людей в условиях самоизоляции. Роли в картине исполнили Александр Робак, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Гоша Куценко и другие.

25 маяв 19:30 на телеканале ТНТ стартует показ нового ситкома "#СидЯдома".Теленовелла расскажет о жизни обычных людей в условиях самоизоляции. Роли вкартине исполнили Александр Робак, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Гоша Куценкои другие.Ситкомбыл снят через Zoom – сервис для проведения видеоконференций. Как утверждаютсоздатели, на российском телевидении проект "#СидЯдома" станет первым в форматеscreenlife.Продюсераминового сериала выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Именно ониприложили когда-то-руку к таким популярным проектам как "Полицейский сРублевки", "Колл-центр" и "Толя Робот".Сюжеттеленовеллы повествует о сотрудниках фирмы "КлинХоз" – это сеть хозяйственныхмагазинов. Для работников организации наступили тяжелые времена, из-закарантина они вынуждены спасать бизнес от грозящего банкротства.Герои "#СидЯдома"заперты дома с родственниками, между тем бесперебойно держат связь с коллегами.Например, владелец "КлинХоза" Геннадий Борисович Цветков остался в четырехстенах с тещей, пока его зазноба проводит время на Бали. Цветков разрывается междуокошками программы для видеоконференций: с одной стороны он должен выяснятьотношения с бывшей женой, с другой – говорить с нынешней супругой. Вдобавок персонаж обязан не допустить развалабизнеса и вовремя перечислить зарплату.