25 мая
в 19:30 на телеканале ТНТ стартует показ нового ситкома #СидЯдома.
Теленовелла расскажет о жизни обычных людей в условиях самоизоляции. Роли в
картине исполнили Александр Робак, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Гоша Куценко
и другие.
25 мая
в 19:30 на телеканале ТНТ стартует показ нового ситкома "#СидЯдома".
Теленовелла расскажет о жизни обычных людей в условиях самоизоляции. Роли в
картине исполнили Александр Робак, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Гоша Куценко
и другие.
Ситком
был снят через Zoom – сервис для проведения видеоконференций. Как утверждают
создатели, на российском телевидении проект "#СидЯдома" станет первым в формате
screenlife.
Продюсерами
нового сериала выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Именно они
приложили когда-то-руку к таким популярным проектам как "Полицейский с
Рублевки", "Колл-центр" и "Толя Робот".
Сюжет
теленовеллы повествует о сотрудниках фирмы "КлинХоз" – это сеть хозяйственных
магазинов. Для работников организации наступили тяжелые времена, из-за
карантина они вынуждены спасать бизнес от грозящего банкротства.
Герои "#СидЯдома"
заперты дома с родственниками, между тем бесперебойно держат связь с коллегами.
Например, владелец "КлинХоза" Геннадий Борисович Цветков остался в четырех
стенах с тещей, пока его зазноба проводит время на Бали. Цветков разрывается между
окошками программы для видеоконференций: с одной стороны он должен выяснять
отношения с бывшей женой, с другой – говорить с нынешней супругой. Вдобавок персонаж обязан не допустить развала
бизнеса и вовремя перечислить зарплату.