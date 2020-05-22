В последние два месяца антикитайская риторика в США стала заметно более жесткой и агрессивной. Такие фразы, как китайский вирус, Пекин должен заплатить за пандемию, вмешательство Китая во внутренние дела, все чаще звучат из уст ведущих американских политиков. Некоторые эксперты называют эти высказывания ксенофобскими, другие не видят в них ничего плохого, а третьи уверяют, что все это скоро закончится.

В последние два месяца антикитайская риторика в США стала заметно более жесткой и агрессивной. Такие фразы, как "китайский вирус", "Пекин должен заплатить за пандемию", "вмешательство Китая во внутренние дела", все чаще звучат из уст ведущих американских политиков. Некоторые эксперты называют эти высказывания ксенофобскими, другие не видят в них ничего плохого, а третьи уверяют, что все это скоро закончится.Однако история предупреждает об опасности данного курса. Сочетание двух факторов делает его таковым: вызванный пандемией коронавируса общественный шок и стремление республиканцев и демократов использовать антикитайскую риторику ради краткосрочной политической выгоды. Как показывают события недавней истории, шок и активный поиск внешних врагов приводят к долгосрочным негативным последствиям для внешней политики США.Создавая доминирующую национальную идею, которая демонизирует международных соперников, Соединенные Штаты, как правило, упускают важную возможность для сотрудничества с врагами и оказываются втянутыми в не имеющий большую ценность для национальной безопасности дорогостоящий крестовый поход за рубежом. Без коррекции курса это может быть то, куда Соединенные Штаты движутся в своей политике в отношении Китая, полагает The National Interest.Политика США во время "холодной войны" хорошо показала все минусы данного курса. В начале 1946 года публичные разоблачения шпионажа Советского Союза в Северной Америке в сочетании с серией агрессивных шагов Москвы в Иране и Маньчжурии сильно потрясли американскую общественность, в результате чего многие американские граждане были в состоянии шока от политического курса их союзника во Второй мировой войне.С приближением промежуточных выборов республиканцы увидели в общественном шоке большую политическую возможность для себя. Они начали утверждать, что Советский Союз готовится напасть на Америку, а также критиковать президента-демократа Гарри Трумэна за сотрудничество с "красным фашизмом". Обеспокоенный тем, что его называют "другом Сталина", Трумэн поручил госсекретарю Джеймсу Бернсу выступить с жесткой антикоммунистической речью.В последующие месяцы антисоветская риторика в Америке только усиливалась, а в обществе началась настоящая истерия. Республиканцы, как итог, впервые с 1932 года получили контроль над палатой представителей и сенатом, а Трумэн выступил с инициативой "очистить правительство от коммунистов".Проводимый ради краткосрочной выгоды курс (чиновники администрации признали, что Трумэн перешел на жесткую антикоммунистическую риторику исключительно из-за "политического давления", которое могло повлиять на его предвыборную кампанию в 1948 году) имел негативные долгосрочные последствия. По мере того как в конце 1940-х годов ухудшались отношения с СССР, антикоммунизм закрепился в сознании американского общества как политическая норма.Между тем, антикоммунистический нарратив на протяжении всей "холодной войны" привел к двум опасным политическим последствиям для Соединенных Штатов. Во-первых, внутри страны он делегитимизировал работу с любым коммунистическим режимом, что мешало американским лидерам добиться полезных для Вашингтона соглашений о сотрудничестве со стратегическими соперниками.Во-вторых, американские политики вступали в схватку друг с другом (особенно во время предвыборной кампании), чтобы получить звание "самого бескомпромиссного антикоммуниста", в результате чего они загоняли себя в ловушку агрессивной и дорогостоящей внешней политики.Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с "ситуацией 1946 года" в отношениях с Китаем. Как и 74 года назад, жесткую антикитайскую риторику используют политики обеих партий для получения дополнительных очков в начавшейся предвыборной кампании. Возможность получить краткосрочную политическую выгоду затмевает все долгосрочные негативные последствия (политические и экономические) для Америки.