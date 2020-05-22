Баланс Федеральной резервной системы впервые превысил $7 триллионов, почти удвоившись за последние полгода. Еще осенью показатель достигал только отметки $4 триллионов, но затем эпидемия коронавируса заставила Джерома Пауэлла включить печатный станок на полную мощность.

Баланс Федеральной резервной системы впервые превысил $7 триллионов, почти удвоившись за последние полгода. Еще осенью показатель достигал только отметки $4 триллионов, но затем эпидемия коронавируса заставила Джерома Пауэлла включить печатный станок на полную мощность.За последнюю неделю балансовый счет ФРС вырос еще на $103 миллиарда, при этом путь от $6 триллионов до $7 триллионов был пройден за полтора месяца, то есть расширение в последнее время замедлилось.Покупки трежерис и ипотечных облигаций сократились до $6 миллиардов в день, хотя на пике кризиса в марте достигали $120 миллиардов. Но эксперты видят в этом определенные сложности: в ближайшие полгода Минфин США планирует занять на рынке $3 триллиона, и кто будет покупать такой объем облигаций, не совсем понятно. Федрезерву, вероятно, придется снова наращивать программу QE, но для этого нужен какой-то объективный повод.