Банк России расширил возможности для инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и активов инвестиционных фондов (ИФ).

Банк России расширил возможности для инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и активов инвестиционных фондов (ИФ).Из-за кризиса стоимость всех финансовых вложений резко снизилась. Новая мера ЦБ расширяет не только возможности НПФ и ИФ, но снижают негативные последствия пандемии коронавируса для инвесторов."Соответствующие указания регулятора утвердил Минюст России, они вступают в силу 21 мая 2020 года", — сообщается на сайте ЦБ.Во-первых, с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года разрешается инвестиции НПФ в паи биржевых паевых ИФ.Во-вторых, для поддержания доступности ипотечного кредитования разрешается инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием с высоким кредитным рейтингом. При этом установлен 5%-й лимит на такие операции.Эти облигации исключаются из 10%-го лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно к 1 июля 2022 года будет снижен до 7%.Снижение доходности и стоимости пенсионных накоплений граждан началось еще до кризиса, а по итогам апреля может вырасти.В марте 2020 года стоимость портфеля пенсионных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) снизилась на 23 миллиарда руб. (- 0,8%), пенсионных резервов — на 21,6 миллиарда руб. (- 1,5%), отмечено в еженедельном финансовом обзоре "Финансовый пульс" от Банка России.Объем пенсионных накоплений НПФ составил к концу марта 2,82 триллиона руб., пенсионных резервов — 1,39 триллиона руб. Стоимость портфелей НПФ снизилась из-за неблагоприятной обстановки на финансовых рынках, поясняет ЦБ.Улучшение обстановки приведет к восстановлению стоимости портфелей НПФ, подчеркивает ЦБ.На долю корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг приходятся 82% активов НПФ, в которые вложены пенсионные накопления граждан.Трудности возникли не только у НПФ. Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений). Пенсионный фонд России (ПФР) может недосчитаться такой суммы, в случае если события начнут развиваться по плохому сценарию, предполагающему существенное сокращение зарплат и всплеск безработицы, полагают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).По данным Минфина, совокупные поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (ПФР, фонды обязательного медицинского и социального страхования) составили в 2019 году почти 8 триллионов руб., из которых более 5,4 триллиона руб. (69%) пришлись на взносы в ПФР. В 2020 году размер взносов существенно сократится.