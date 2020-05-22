Банк Японии представил новую программу поддержки бизнеса. Ключевой акцент будет сделан на расширении кредитования малых и средних предприятий.

Банк Японии запустил новую программу по расширению кредитования малых и средних предприятий в условиях борьбы с последствиями COVID-19 для бизнеса. В рамках новой программы японский регулятор предоставит банкам беспроцентные кредиты на срок до одного года. Причем конкретных лимитов на общие суммы для банков, выдающих займы, нет: как поясняет FT, все будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от объема ранее выданных по правительственным программам средств.При этом издание отмечает, что банкам деньги, предназначающиеся для займов предпринимателям, пострадавшим от COVID-19, будут доставаться практически бесплатно, так как новые меры станут продолжение масштабной программы Банка Японии по покупке корпоративного долга и принятия на себя обязательств по займам крупных компаний.Хотя кредитные организации, безусловно, будут нести определенные риски, да и спрос на новые займы может оказаться невелик, так как бизнес пока не может оценить свои перспективы в условиях неопределенности с коронавирусом, и не уверен, что сможет гасить новые долги.