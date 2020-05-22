Лидер чемпионата Испании по футболу Барселона и его основной голкипер немец Марк-Андре тер Штеген добились прогресса в переговорах о новом контракте. Некоторое время назад прошла информация, что немецким футболистом интересуется мюнхенская Бавария и, казалось, у тер Штегена на руках лишний козырь.

Лидер чемпионата Испании по футболу "Барселона" и его основной голкипер немец Марк-Андре тер Штеген добились прогресса в переговорах о новом контракте. Некоторое время назад прошла информация, что немецким футболистом интересуется мюнхенская "Бавария" и, казалось, у тер Штегена на руках лишний козырь.Однако буквально на днях "Бавария" переподписала конкурента Марка-Андре в воротах национальной сборной Мануэля Нойера и тер Штеген перестал шантажировать "Барселону" завышенными требованиями по зарплате. Как сообщает издание Sport.Es, стороны близки к продлению соглашения до июня 2025 года.#PortadaSPORT