Ирина Слуцкая поделилась в инстаграм-профиле воспоминанием о том, как узнала о беременности. Она отметила, что часто видит вещие сны.

Ирина Слуцкая поделилась в инстаграм-профиле воспоминанием о том, как узнала о беременности. Она отметила, что часто видит вещие сны.Олимпийская чемпионка – мама троих детей. Знаменитость воспитывает 12-летнего сына Артема, и двух дочек – девятилетнюю Варю и малышку Киру, которая появилась на свет в прошлом году. Стоит отметить, что в свое время Ирина Слуцкая переживала, что никогда не сможет подарить миру наследника, так как имеет тяжелое заболевание, которое осложняет процесс беременности.В своем инстаграм-блоге знаменитость делится с поклонниками секретами воспитания детей. Накануне фигуристка вспомнила, как узнала, что вскоре снова станет мамой.Артистка заверила, что ей приснился вещий сон. "Передо мной стоит маленькая девочка с серыми-серыми глазами (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась звезда.5 Май 2020 в 3:25 PDTИрина Слуцкая добавила, что Кира появилась на свет как раз сероглазой. Спортсменка не может понять, что это было – интуиция, телепатия, ясновидение?Впрочем, олимпийская чемпиона отметила, что часто чувствует необъяснимые вещи. Например, один раз она отчетливо поняла, что ее матери нужна помощь. Своевременная реакция помогла Слуцкой миновать трагедии в семье.