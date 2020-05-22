В Челябинской области спасли пса, которого живодеры оставили привязанным к опоре ЛЭП в поле. Несчастную собаку случайно обнаружил житель Еманжелинска, передает ГТРК Южный Урал. Во время катания на велосипеде за городом парень увидел животное, которое на тот момент уже было истощено.

В Челябинской области спасли пса, которого живодеры оставили привязанным к опоре ЛЭП в поле. Несчастную собаку случайно обнаружил житель Еманжелинска, передает ГТРК "Южный Урал". Во время катания на велосипеде за городом парень увидел животное, которое на тот момент уже было истощено."Бедная собака была привязана на очень короткую верёвку, она сильно истощена. Судя по высохшей и истоптанной траве, она могла находиться там несколько дней. Животное сильно скулило и звало на помощь. Хорошо, что брат заметил его. Отвязали, накормили", – говорит местная жительница.Еманжелинцы кроме возмущения выразили и недоумение - зачем нужно было как жестоко поступать с псом, если его можно было отдать кому-то через соцсети."Если не нужна собака, отдайте ее. Сейчас много возможностей - разместить информацию в социальных сетях, кто-нибудь обязательно возьмет. В крайнем случае, можно было отпустить, а так его оставили умирать заживо ", – комментируют подписчики в социальных сетях.Горожане высказали предположение, что хозяин собаки хотел, чтобы она точно не вернулась домой.