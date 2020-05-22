Если вы любите читать, то наверняка знаете, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс регулярно составляет списки рекомендуемых к прочтению книг. Миллиардера интересуют самые разные темы – от происхождения человека до развития технологий и медицины в будущем. Списки книг, которыми делится Гейтс, охватывают различные проблемы, волнующие миллиардера.

Если вы любите читать, то наверняка знаете, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс регулярно составляет списки рекомендуемых к прочтению книг. Миллиардера интересуют самые разные темы – от происхождения человека до развития технологий и медицины в будущем. Списки книг, которыми делится Гейтс, охватывают различные проблемы, волнующие миллиардера.Ниже мы расскажем о 5 книгах, которые Гейтс рекомендует к прочтению этим летом.“Выбор” Эдит Ева ЭгерЭту книгу, вошедшую в число бестселлеров New York Times, порекомендовала Гейтсу его жена Мелинда. Это мемуары автора, Эдит Эгер, которую отправили в концентрационный лагерь Освенцим в возрасте 16 лет. Сегодня автор книги – врач.В своей книге Эгер напоминает читателям, что в страданиях нет иерархии.“Облачный атлас” Дэвида МитчеллаЭтот роман был опубликован еще в 2004 году. Он представляет собой шесть историй, герои которых связаны друг с другом.По отзывам Билла Гейтса, это истории о том, как сложно сделать моральный выбор, а также о том, насколько эгоистичными могут быть люди, но в то же время и о том, насколько они могут быть добрыми и отзывчивыми.Билл Гейтс рекомендует читать эту книгу вместе с другом или членом семьи, так как, по его мнению, вам обязательно захочется обсудить ее с кем-то близким. Кроме того, как отмечает миллиардер, чтение этой книги напоминает складывание пазла, так как читатель может запутаться во времени и взаимоотношениях героев.“Поездка длиной в жизнь” Роберта АйгераРоберт Айгер – бывший СЕО компании Disney. Его книга – это мемуары, которые Гейтс назвал одной из лучших деловых книг, которые он читал за последние несколько лет.Айгер возглавил компанию в 2005 году и ушел в 2020 году, он в подробностях рассказывает о работе главы компании. Гейтс отмечает, что книга понравится и тем, что ищет ответы на вопросы о наиболее эффективном управлении компанией, а также тем, что просто ищет хорошую книгу для чтения.“Великий грипп” Джона БарриЕсли вы хотите узнать больше о пандемиях, то вам стоит прочитать эту книгу. Джон Барри – историк, написавший об одной из самых смертоносных эпидемий в истории – об эпидемии испанского гриппа в 1918 году.Билл Гейтс отмечает, что в настоящий момент мы живем в беспрецедентной ситуации, однако если вас интересует история и вы любите проводить исторические параллели, то эта книга, несомненно, именно то, что стоит прочитать.“Хорошая экономика для трудных времен” Абхиджита Банерджи и Эстер ДюфлоАбхиджит Банерджи и Эстер Дюфло – супруги-экономисты, лауреаты Нобелевской премии. По мнению Гейтса, она являются одними из самых умных экономистов современности.Их первая книга "Poor Economics" в свое время произвела на Гейтса сильное впечатление. Вторая книга также понравилась миллиардеру.В своей книге экономисты рассматривают такие вопросы, как неравенство, различные политические взгляды, дебаты в богатых странах, таких как США.Кроме того, Гейтс отмечает, что книга будет понятна не только профессионалам, но также и читателям, не имеющим специальных знаний в области экономики.