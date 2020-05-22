Отношения Валеры Блюменкранца и Ани Левченко можно назвать стремительными. Еще вчера пара придумывала имя будущему наследнику, а сегодня и вовсе рассталась.

Отношения Валеры Блюменкранца и Ани Левченко можно назвать стремительными. Еще вчера пара придумывала имя будущему наследнику, а сегодня и вовсе рассталась.Некоторое время назад молодые люди думали, что скоро будут родителями. Поводом для беспокойства стал тот факт, что у девушки очень сильно поменялись вкусовые предпочтения. Однако тест на беременность дал отрицательный результат. Участница реалити "Дом-2" призналась, что ранее у нее были гинекологические проблемы, которые могут стать препятствием к материнству.Известие о том, что Анна не носит малыша под сердцем, разобщило жениха с невестой. Уже около недели ребята сильно ссорились, а во время эфира "Бородина против Бузовой" и вовсе расстались.Страстные отношения звезд шоу "Дом-2" длились около пяти месяцев. Всего через три с половиной месяца Левченко познакомила избранника с матерью, а Блюменкранц представил Анну своей бывшей жене Тате. В конца апреля мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а та с радостью согласилась.13 Май 2020 в 9:06 PDTПара уже выбирала дату свадьбы и составляла списки имен для будущих детей. Чтобы показать всю серьезность намерений, Валерий даже закодировался от алкогольной зависимости. Впрочем, учитывая, какие ребята страстные натуры, есть вероятность, что зрители шоу "Дом-2" еще увидят их бурное воссоединение.