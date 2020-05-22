Российский боец Тагир Уланбеков, входящий в команду действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, теперь будет выступать в UFC. Россиянин подписал контракт с организацией.

Российский боец Тагир Уланбеков, входящий в команду действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, теперь будет выступать в UFC. Россиянин подписал контракт с организацией."Тагир стал бойцом Асолютного бойцовского чемпионата", – заявили ТАСС в команде спортсмена.Уланбеков ранее выступал за российские организации Fight Nights Global и GFC. В профессиональной карьере он провел 11 поединков, выиграв в десяти из них и потерпев одно поражение.