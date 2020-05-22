Резервный банк Индии снизил ключевую процентную ставку второй раз в этом году по итогам внеочередного заседания в пятницу, чтобы противостоять экономическим последствиям вспышки коронавируса.

Резервный банк Индии снизил ключевую процентную ставку второй раз в этом году по итогам внеочередного заседания в пятницу, чтобы противостоять экономическим последствиям вспышки коронавируса.Ставка прямого РЕПО была снижена на 40 базисных пунктов — с 4,4% до минимальных с 2000 года 4%. Регулятор снизил ставку в общей сложности на 115 базисных пунктов, с тех пор как в стране был введен режим строгой изоляции с 25 марта.Ставка обратного РЕПО также была снижена на 40 базисных пунктов до 3,35%.Центробанк сохранил "стимулирующую" позицию в отношении денежно-кредитной политики.Экономика, как ожидается, сократится в 2020/2021 финансовом году, заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас."Совокупное воздействие сжатия спроса и перебоев с поставками приведет к снижению экономической активности в первой половине года", — отметил он.Несмотря на рост цен на продовольствие из-за перебоев с поставками, ЦБ Индии ожидает, что инфляция в конечном счете опустится ниже среднесрочного целевого показателя 4% позднее в этом году."В дальнейшем мы продолжим проявлять бдительность и будем принимать все необходимые меры в ответ на вызовы, связанные с COVID-19", — заявил Дас, подчеркнув, что регулятор "готов использовать все свои инструменты и даже создавать новые".