22.05.2020

2020-05-22 10:30:04

Часовня в Киржачском районе обрела долгожданный купол

В деревне Ельцы Киржачского района был установлен долгожданный купол часовни «Свеча во Ложбине», изготовленным известным мастером- аргуном Михаилом Гашином. Бригада братьев Шершиловых завершила подъем и установку. Впереди остались работы по укреплению и чистке сруба, монтаж гульбища.

Деревянная часовня «Свеча во ложбине» построена в виде закрученной в спираль свечи. Высота здания вместе с куполом и крестом составила 20 метров. Открыть часовню планируется в июле, в день праздника Казанской иконы Божией матери — к этому времени, как надеются организаторы строительства, ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции будут сняты.

(Фото: КиржЭль г. Киржач )