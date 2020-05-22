22.05.2020

2020-05-22 17:50:04

Черные риэлторы убили 8 клиентов во Владимирской области

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера преступного сообщества Азада Мамедова и 6 участников сообщества.

Следователем по особо важным делам СК России Азаду Мамедову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, шести эпизодам мошенничества, убийстве и пособничестве в убийстве. Обвинение в участии преступного сообщества, мошенничестве и двух убийствах предъявлено Михаилу Журавлеву. Действия Ирины Критской, Гамида Джахангирова, Романа Потапова, Айдына Худиева и Виктора Уткина в зависимости от роли каждого квалифицированы по статьям мошенничество и убийство. Одному из соучастников также предъявлено обвинение в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.

Ранее следственное управление информировало о деятельности преступной группы под лидерством Азада Мамедова и Алдоста Джахангирова, которые, имея единые цели по добыче средств преступным путем - завладением квартирами граждан мошенническим способом, не исключающим убийства собственников имущества, объединились в преступное сообщество.

Только в период с начала 2008 года по конец декабря 2012 года лидеры преступного сообщества, привлекая к совершению преступлений различных членов групп, совершили мошенничества в отношении восьми жителей города Владимира и путем обмана, подделки документов незаконно

завладели их жильем, а также два убийства собственников жилья, замаскированных под естественную смерть.

В указанный период они совершили 25 тяжких и особо тяжких преступлений против личности и имущества граждан (20 эпизодов мошенничества, 5 убийств, а также подделка документов, кражи и грабежи). От совершения незаконных сделок с продажей квартир преступники получили доход в размере более 40 миллионов рублей

В 2015 и 2016 годах приговорами Владимирского областного и Ленинского районного суда, вступившими в законную силу, Азад Мамедов и Джафар Мирзоев осуждены к пожизненному лишению свободы. Саидмахмуд Аброров, Гамид Джахангиров, Елена Якимова, Ирина Критская, Ибрагим Мамедов, Мария Разумова, Айдын Худиев, Михаил Журавлев приговорены к различным срокам лишения свободы от 17 до 4,5 лет.

Настоящее уголовное дело стало логическим продолжением процессуальной оценки деятельности преступного сообщества, пресеченной силовыми ведомствами в июне 2013 года.

В ходе следствия, в частности, раскрыты и расследованы обстоятельства 3 квалифицированных убийств прошлых лет и 6 эпизодов мошенничества с квартирами граждан.

Следователем по особо важным делам СК России по делу проведен значительный объем действий для формирования доказательственной базы в отношении 9 обвиняемых по 12 эпизодам преступной деятельности за период с августа 2009 по апрель 2012 года.

Проведено свыше 200 допросов потерпевших и свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства в различных регионах Российской Федерации – Московской, Ярославской, Ивановской областях, Пермском крае, а также в Республике Азербайджан.

Проведено более 20 различных судебных экспертиз, в том числе сложные генетические, трассологические, дактилоскопические, баллистические, компьютерные, портретные, психиатрические на установление лидерских качеств, психологические. Проведены процедуры эксгумации.

Отметим, что в ходе следствия Азад Мамедов, принявший единоличное управление преступным сообществом после смерти Алдоста Джахангирова в декабре 2012 года, полностью признал вину по всем эпизодам предъявленного обвинения и заключил досудебное соглашение.

Результатом кропотливой совместной работы следователя СК России и оперативных служб УМВД стало завершение следствия по двум уголовным делам общим объемом в 50 томов. Уголовные дела с утвержденным

прокурором обвинительным заключением готовятся к направлению в суд для рассмотрения по существу - в отношении Азада Мамедова – в Ленинский районный суд, остальных 6 фигурантов - во Владимирский областной суд.

За создание и участие в преступном сообществе привлечению к уголовной ответственности подлежали отец Гамида Джахангирова - Алдост Джахангиров, а также Эльчин Мамедов. В связи с их смертью следствием приняты законные процессуальные решения.

Следствием установлено, что созданное в 2006 году Алдостом Джахангировым преступное сообщество, в которое в качестве лидера вступил Азад Мамедов, на протяжении нескольких лет пополнялось участниками преступных групп из числа родственников, общих знакомых, учитывая в первую очередь этническую составляющую.

Для совместной деятельности по незаконному завладению правом собственности на недвижимое имущество и денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, лидерами сообщества была установлена жесткая дисциплина, иерархичность подчинения, распределение ролей.

Задачей лидеров преступного сообщества и членов групп являлось подыскание квартир, в которых проживали одинокие, страдающие алкогольной зависимостью лица, завладение документами о личности и правах на жилье для дальнейшего осуществления незаконных сделок с имуществом с добросовестными приобретателями. Общение с гражданами с низким социальным сознанием упрощало реализацию поставленных задач, поскольку к ним легко можно войти в доверие, снабжая продуктами питания и спиртными напитками, расположить к себе, усыпив бдительность.

Достигая неконтролируемого поведения пострадавших, из квартиры забирались паспорта и иные документы для продажи недвижимого имущества и получения денег от его реализации.

Лидеры ОПС имели огнестрельное оружие, которое постоянно «пристреливали» в одном из гаражных строений города Владимира.

В анализируемый период лидеры преступного сообщества и члены преступных групп мошенническим путем завладели жильем 6 жителей города Владимира общей стоимостью около 8 миллионов рублей.

В отношении лиц, выходивших из-под контроля, принимались решения об их убийстве.

По версии следствия, в сентябре 2009 года с целью скрыть мошенничество с квартирой жительницы мкр. Юрьевец потерпевшую сначала травили наркотической смесью, но попытка лишения жизни женщины не удалась, в

связи со своевременным оказанием ей медицинской помощи. Тогда Алдост Джахангиров и Михаил Журавлев вывезли потерпевшую к реке Клязьма в Петушинский район, «угостили» спиртным, а затем утопили женщину в реке.

В ноябре 2012 года Алдост Джахангиров и Азад Мамедов спланировали убийство другой жительницы города Владимира, квартирой которой завладели. С целью скрыть мошенничество исполнитель преступления Журавлев задушил потерпевшую подушкой, используя в совершении убийства электрошокер.

В состав обвинения вошло и заказное убийство, совершенное в 2010 году из-за неприязненного отношения к уроженцу Азербайждана, торговавшему на рынке города Владимира. Потерпевший был убит из огнестрельного оружия в районе складов рынка.

Оценивая признаки и последствия преступной деятельности сообщества в период с начала 2008 года по июнь 2013 года, следователь СК России в обвинительном заключении указал на постоянность и стабильность состава лидеров и членов групп в общем количестве 14 человек, совершивших в общей сложности 33 квалифицированных тяжких и особо тяжких преступления. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.