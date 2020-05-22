Швеция во время пандемии решила пойти своим путем, как отмечали СМИ, хотя правильнее это назвать сбалансированным подходом.

Швеция во время пандемии решила пойти "своим путем", как отмечали СМИ, хотя правильнее это назвать сбалансированным подходом.Агентство общественного здравоохранения Швеции выступало против остановки работы компаний и карантина населения. Конечно, большинство людей страдают от осложнений от COVID-19 или болеют бессимптомно. Без вакцины или лекарства, которое будет получено в обозримом будущем, остановить распространение инфекции невозможно, и Швеция сосредоточилась на защите пожилых людей и наиболее уязвимых граждан общества, одновременно "выравнивая кривую" и расширяя возможности здравоохранения.Сравнительно мягкая политика Швеции позволила школам и предприятиям продолжать работу. Однако средние школы и колледжи закрыты, в домах престарелых запрещено посещение, можно проводить собрания численностью не более 50 человек. В ресторанах действуют правила социального дистанцирования. Группы высокого риска должны самостоятельно изолироваться на время действия вируса.Политика Швеции может показаться бессердечной с точки зрения ситуации с пандемией, однако страна пытается выбрать из двух зол меньшее — и, похоже, это работает.Ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Майк Райан недавно одобрил этот подход, заявив, что "Швеция — образец общества, в котором нет ограничений".Сейчас есть все основания избегать крупномасштабных остановок, и в шведском подходе раскрывается оборотная сторона таких мер. Широко распространенное заболевание тормозит развитие экономики, реализация крайних мер во всем мире положила конец экономическому буму и поставила многие страны на грань серьезной глобальной рецессии.Более 30 миллионов американцев были уволены, уровень безработицы вырос с 3,5% до 19%. Миллионы здоровых и работоспособных людей вынуждены находиться на карантине дома, увеличивая нагрузку на и без того ослабленные цепочка производства и сбыта. Четверть предприятий должны быть закрыты к июню, если не будут сняты ограничения и не увеличатся продажи.И это касается не только экономики или финансовых потерь. Закрытие бизнеса уничтожает цепочки поставок и влияет на доступность товаров в обозримом будущем. Может начаться нехватка продовольствия. Тем, у кого нет сбережений или доходов, нужна будет материальная помощь, чтобы покрыть немедленные и необходимые расходы, такие как аренда и коммунальные услуги, например. Но даже при наличии необходимой суммы денег невозможно будет купить еду, которой нет.Вновь созданные деньги и расходы на фоне $2,3 триллиона закона о CARES, превышающие 10% ВВП страны, будут иметь долгосрочные последствия. Цены будут искажены, начнется распределение ресурсов по всей экономике. Результатом станет неверное инвестирование, поскольку предприниматели и инвесторы примут решения на основе искаженных рыночных показателей. Нужно будет провести корректировки в результате увольнений и закрытия бизнеса.Но финансовые трудности и вынужденное долгосрочное пребывание дома принесли с собой и другие беды. Как и ожидалось, число душераздирающих случаев сексуальных домогательств и изнасилований в марте выросло на 22%. В дальнейшем может увеличиться число и других преступлений и проблем: разводы, депрессия, алкоголизм, домашнее насилие, самоубийства, ухудшение здоровья и общая повышенная смертность. В основном причинами этого станет карантин.Швеция, маленькая, зависимая от торговли страна, от спада не пострадала. Но их мягкая политика помогла снизить вред. Уровень безработицы в Швеции составит 8,7% в 2020 году из-за коронавируса, а ВВП сократится на 3,4%. Тем не менее в Швеции нет массового закрытия предприятий, шведская экономика сохраняет способность к восстановлению. Ожидается, что уровень безработицы останется высоким, на уровне 8,9% в 2021 году, прогнозируемый ВВП страны должен вырасти на 3,4%. Это было бы невозможно, если бы была уничтожена большая часть малых предприятий.Политику Швеции осуждают те, кто сосредоточен только на пандемии. Но когда в конечном итоге ограничения будут сняты, страны, которые ввели более жесткие меры, увидят, что Швеция сможет избежать львиной доли экономических и социальных трагедий, которые навлекли на себя другие страны. Так что, возможно, Швецию не стоит ни бояться, ни оскорблять. Возможно, ей стоит подражать.