В сериале Содержанки артистка не раз представала
обнаженной. Между тем Дарья Мороз не скрывает, что раздеваться в кадре не так
просто как кажется на первый взгляд.
В сериале "Содержанки" артистка не раз представала
обнаженной. Между тем Дарья Мороз не скрывает, что раздеваться в кадре не так
просто как кажется на первый взгляд.
По словам артистки, чтобы участвовать в откровенных съемках,
необязательно быть на сто процентов уверенной в себе. У Дарьи Мороз, как и у многих людей, есть комплексы связанные с внешностью. Более того, звезда сериала
"Содержанки" может назвать себя стеснительной.
"Чтобы сниматься обнаженной, необязательно любить свое тело",
– сказала знаменитость в прямом эфире соцсетей. Тем не менее, перед объективом
камеры Дарье удается справиться с комплексами и забыть о страхе.
Дарья Мороз считает, что ее тело не идеально. Рост артистки
составляет 173 сантиметра, а вес 60 килограммов. Знаменитость может поправиться
до 64 килограммов, если перестанет ограничивать себя во вкусностях. Звезда
сериала "Содержанки" поведала также, что спортом не занимается.
Впрочем, постоянные репетиции в рамках шоу "Танцы со
звездами" на телеканале "Россия 1" помогают Мороз держать себя в хорошей форме.
За время участия в проекте Дарья заметно сбросила в весе.
Преображение артистки добавило работы костюмерам
танцевального проекта. Художники схватились за голову, когда поняли, что все наряды
звезды "Содержанок" и ее партнера надо срочно ушивать. "Мы с партнером
Святославом Герасимовым стали буквально таять на глазах", – рассказала Дарья.
21 Мар 2020 в 7:12 PDT
Отметим, что звезда очень рада возможности
проявить себя в рамках программы "Танцы со звездами". На шоу Дарья Мороз
получает новые навыки, которые очень пригодятся ей в будущей творческой
деятельности.