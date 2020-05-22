В сериале Содержанки артистка не раз представала обнаженной. Между тем Дарья Мороз не скрывает, что раздеваться в кадре не так просто как кажется на первый взгляд.

В сериале "Содержанки" артистка не раз представалаобнаженной. Между тем Дарья Мороз не скрывает, что раздеваться в кадре не такпросто как кажется на первый взгляд.По словам артистки, чтобы участвовать в откровенных съемках,необязательно быть на сто процентов уверенной в себе. У Дарьи Мороз, как и у многих людей, есть комплексы связанные с внешностью. Более того, звезда сериала"Содержанки" может назвать себя стеснительной."Чтобы сниматься обнаженной, необязательно любить свое тело",– сказала знаменитость в прямом эфире соцсетей. Тем не менее, перед объективомкамеры Дарье удается справиться с комплексами и забыть о страхе.Дарья Мороз считает, что ее тело не идеально. Рост артисткисоставляет 173 сантиметра, а вес 60 килограммов. Знаменитость может поправитьсядо 64 килограммов, если перестанет ограничивать себя во вкусностях. Звездасериала "Содержанки" поведала также, что спортом не занимается.Впрочем, постоянные репетиции в рамках шоу "Танцы созвездами" на телеканале "Россия 1" помогают Мороз держать себя в хорошей форме.За время участия в проекте Дарья заметно сбросила в весе.Преображение артистки добавило работы костюмерамтанцевального проекта. Художники схватились за голову, когда поняли, что все нарядызвезды "Содержанок" и ее партнера надо срочно ушивать. "Мы с партнеромСвятославом Герасимовым стали буквально таять на глазах", – рассказала Дарья.21 Мар 2020 в 7:12 PDTОтметим, что звезда очень рада возможностипроявить себя в рамках программы "Танцы со звездами". На шоу Дарья Морозполучает новые навыки, которые очень пригодятся ей в будущей творческойдеятельности.