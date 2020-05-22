Гендиректор футбольного Локомотива Василий Кикнадзе в прямом эфире канала Россия 24 ответил на вопросы, связанные с судьбой главного тренера команды Юрия Семина, у которого заканчивается контракт и который покидает клуб. Двери для Юрия Павловича открыты, - сказал менеджер.

Гендиректор футбольного "Локомотива" Василий Кикнадзе в прямом эфире канала "Россия 24" ответил на вопросы, связанные с судьбой главного тренера команды Юрия Семина, у которого заканчивается контракт и который покидает клуб. "Двери для Юрия Павловича открыты", — сказал менеджер.Наставнику "Локо" не продлили контракт, который истекает 31 мая нынешнего года, пригласив на место главного тренера сербского специалиста Марко Николича. Решение принималось на совете директоров клуба и вызвало негативную реакцию у части болельщиков "красно-зеленых", которые посчитали, что с Семиным, выигравшим с командой большую часть ее трофеев, расстаются не вполне справедливо.Кикнадзе пояснил, что стратегия развития клуба меняется и это ни для кого в "Локомотиве" не секрет на протяжении уже довольно длительного времени. В том числе и для Семина. "Главный подход к теме главного тренера у меня с экономической стороны. Те обязательства по финансированию, которые "Локомотив" взял на себя в последние годы, чрезмерны. Они не соответствуют возможностям клуба. В условиях, когда телевидение приносит 3% бюджета, вся коммерческая деятельность приносит 9%, из них 3,5% – это билеты и абонементы, 20% – Лига чемпионов, больше 60% – поддержка одного спонсора, нам необходимо искать дополнительные источники финансирования и начинать серьезную работу по продвижению молодежи".Получилось, что с нынешним главным тренером у руководителей клуба общий язык в этой теме найден не был: "Первая дискуссия с Семиным у нас случилась год назад в Мадриде во время финала Лиги чемпионов. Мы больше не можем позволить себе роскошь – брать возрастных футболистов, при этом я понимаю, что они тоже нужны. Но необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых, и с 24-25 лет оформлять трансферы на выход, не люблю глагол "продавать" по отношению к людям. Для нас принципиально важна работа в академии, с молодежкой, с командой "Казанка".Семин в этом смысле консерватор, считает Кикнадзе: "Это и плюс, и минус. Ему удобнее работать с игроками, которых он хорошо знает. Но за полтора года моей работы гендиректором "Локомотива" мне ни разу не удалось вытащить Семина на игры "Казанки" и молодежки"."Не стоит зацикливаться на приходящем в клуб Николиче, — считает Кикнадзе. – В списке претендентов на тренерскую должность, который мы обсуждали, было достаточно много специалистов и был, кстати, Юрий Павлович Семин. Но исходя из стратегии будущего развития клуба решение оказалось не в его пользу"."А что касается расставания с Семиным, то здесь тоже много недомолвок, — продолжает гендиректор "Локо". – Ему была предложена должность в клубе, как и другому бывшему руководителю Валерию Филатову, который также много сделал для того, чтобы "Локомотив" стал тем, кем он является. Семин пока отказался, но мы надеемся вернуться к этому разговору. И двери клуба для Юрия Павловича открыты, он легенда "Локомотива", он больше кого бы то ни было сделал для команды".