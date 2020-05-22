Официальный представитель Центра мониторинга ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников отрицательно ответил на вопрос, может ли коронавирус передаваться через пыль. Нет, не может, — ответил врач и пояснил, почему.

Официальный представитель Центра мониторинга ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос, может ли коронавирус передаваться через пыль?"Нет, не может", — ответил врач. Он пояснил, что вирус сохраняет жизнеспособность только в организме и передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем."Вне тела, в окружающей среде, вирус быстро теряет свою инфекционную активность и разрушается", — сказал Александр Мясников.Он также добавил, что этому способствуют высокая температура и ультрафиолетовое излучение.По последним данным, суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне уже третьи сутки подряд.Специалисты считают, что темп прироста (который 22 мая составил +2,8 процента) демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости.