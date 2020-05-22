Арендаторы из числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всех пострадавшие от коронавируса, смогут до 1 октября текущего года досрочно расторгнуть договоры аренды. Соответствующий закон на пленарном заседании в пятницу, 22 мая, Госдума приняла в окончательном чтении. Инициатива входит в комплекс мер, предложенных президентом Владимиром Путиным.

Арендаторы из числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всех пострадавшие от коронавируса, смогут до 1 октября текущего года досрочно расторгнуть договоры аренды. Соответствующий закон на пленарном заседании в пятницу, 22 мая, Госдума приняла в окончательном чтении. Инициатива входит в комплекс мер, предложенных президентом Владимиром Путиным.Вопрос поддержки арендаторов взял под личный контроль спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он поручил разобраться в ситуации, когда собственники коммерческих помещений на фоне эпидемии коронавируса подняли стоимость аренды.Не секрет, что больше всех от пандемии пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. На их поддержку и направлен принятый законопроект. Ряд поправок внес глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.Арендаторы из числа малых и средних компаний получают возможность до 1 октября 2020 года досрочно расторгнуть договор аренды без возмещения убытков. Обеспечительный платеж останется у собственника помещения. Также предусмотрена возможность расторжения договора, если компании отказали в снижении арендной платы.По новому закону пострадавшие от коронавируса предприятия также получают право отсрочить выкупные платежи на срок от шести месяцев до года, если арендуемое государственное или муниципальное имущество было в итоге приобретено в собственность.Принятый закон входит в по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Все инициативы приняты в третьем, заключительном чтении. Предусмотрена поддержка предпринимателей, семей с детьми, туристической отрасли.