Военный призыв для выпускников школ этого года будет отложен, а ЕГЭ начнется 29 июня. Такие решения приняты в ходе проведенного президентом совещания о ситуации в сфере образования. Владимир Путин подчеркнул: и школьники, и студенты, и преподаватели достойно выдержали те сложности, которые создала пандемия коронавируса.
Военный призыв для выпускников школ этого года будет отложен, а ЕГЭ начнется 29 июня. Такие решения приняты в ходе проведенного президентом совещания о ситуации в сфере образования. Владимир Путин подчеркнул: и школьники, и студенты, и преподаватели достойно выдержали те сложности, которые создала пандемия коронавируса. В то же время непростые условия работы школ и ВУЗов требуют от государства определенных мер. Какими они будут и как повлияют на планы тех, кто учится и собирается учиться дальше?
Этой новости 700 тысяч выпускников школ, а также их родители ждали несколько месяцев. Шли споры о том, не отменят ли ЕГЭ в этом году вовсе. Но президент определил — Единому государственному экзамену быть и назначил его дату.
"За более чем десятилетие, несмотря на все проблемы, а их было много, ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила в рамках этих экзаменов установлены понятные, справедливые, достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым провести ЕГЭ по всей стране. Он начнется 29 июня", — заявил Владимир Путин.
При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особо важно для людей. Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать экзамен в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях, то есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.
Определенная дата ЕГЭ — это определенность и для учителей. Теперь им можно планировать и свою работу, и свой отдых.
"Очень хорошо, что определилась дата. Было бы правильно, чтобы она была прибита гвоздями и уже никуда не сдвигалась. Но при этом нужно решить вопросы нормативного регулирования, в частности вопросы трудового законодательства, поскольку графики отпусков учителей утверждены и, соответственно, сейчас они должны переноситься", — прокомментировал директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.
"Я услышала обеспокоенность от коллег по поводу того, что, с одной стороны, наконец-то вы объявили дату ЕГЭ. Надеемся, что она, с учетом эпидобстановки, прибита гвоздем к стене. Но в то же время беспокоит некоторая нормативная неурегулированность вопросов. Надеюсь, завтра Госдума примет поправки, которые внесены правительством в законодательство, и тогда все вопросы будут соответствующим образом урегулированы", — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Подготовка к итоговой аттестации уже идет в Самарской области. Там учителя разработали и записали свой видеокурс, где разбирают главные ошибки ЕГЭ. Все происходит дистанционно.
Для успешного проведения ЕГЭ одной удачи будет мало. Жесткие санитарные требования станут так же обязательны, как наличие знаний.
"Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться", — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В сжатые сроки проведут и приемную кампанию в вузы. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал:
— Прием документов вузов по направлению "магистратура" планируется начать в июне, а для выпускников 20 года в июле. При таком графике зачисление пройдет в более сжатые сроки, чем обычно.
Учебный год вузы настроены начать 1 сентября. Выпускные экзамены в 9 классе решено отменить вовсе. Те, кто не собирается поступать в университеты, могут не сдавать их и в 11 классе. Аттестаты им выдадут до 15 июня.
Пандемия на время изменила всю систему образования. Переход к новому, дистанционному виду учебы не везде вышел гладким. Поначалу не хватало и техники, и скорости интернета, а, главное, опыта, но педагоги справились.
"Цифра и телекоммуникация открывают колоссальные возможности. Конечно, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школы, вуза, колледжа. Те слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", — отметил глава государства.
Для медицинских, творческих и технических ВУЗов дистанционка и вовсе не является решением проблемы.
"87 процентов преподавателей считают, что занятия по их курсам все-таки лучше проводить в очном формате. 67 процентов преподавателей не соглашаются с тем, чтобы в будущем семестре лекции, семинары были в основном в онлайн-формате", — рассказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Цифровизация уроков и лекций выявила и слабые стороны. Одна из них — отсутствие надежных интернет-платформ российской разработки. Ректор СПБГУ Николай Кропачев рассказал о курьезном случае в северной столице:
— В одном из вузов Петербурга используют платформу в основном предназначенную для игры покер, а сейчас она применяется в вузе для обеспечения учебного процесса.
Передовые же вузы страны даже сейчас думают о будущем. СПБГУ собирается открывать филиал в Шанхае и привлекать иностранных студентов.
Еще один важнейший вопрос — организация летнего отдыха школьников. Детские лагеря откроются, но пока будут принимать только детей из своего региона. Возможно, придется отказаться и от родительских дней.
"Летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить в рамках или в пределах региона, пока без выезда детей. Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным", — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В новых условиях потребуется и больше воспитателей.
"В работу по организации летнего отдыха, в первую очередь, могут включиться студенты из нашей ассоциации выпускников "Сириуса" и получатели грантов президента. Это почти семь тысяч успешных студентов российских университетов", — отметила руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Президент призвал даже в условиях пандемии не забывать о намеченных целях. В вузах должно появиться больше бюджетных мест, а платное обучение должно стать доступнее.
"Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать цены за обучение, такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики. Прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам до 3 процентов, а также продлить срок погашения таких кредитов", — заявил Владимир Путин.
Из-за смещения сроков аттестации Министерство обороны для выпускников 2020 года отложит осенний призыв, чтобы дать время определиться с выбором. Образовательные учреждения, потерявшие доход от платных услуг, получат 41,4 миллиарда рублей на выплату зарплат. Учебный год все намерены начать строго в День знаний — 1 сентября.