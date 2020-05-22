Военный призыв для выпускников школ этого года будет отложен, а ЕГЭ начнется 29 июня. Такие решения приняты в ходе проведенного президентом совещания о ситуации в сфере образования. Владимир Путин подчеркнул: и школьники, и студенты, и преподаватели достойно выдержали те сложности, которые создала пандемия коронавируса.

Военный призыв для выпускников школ этого года будет отложен, а ЕГЭ начнется 29 июня. Такие решения приняты в ходе проведенного президентом совещания о ситуации в сфере образования. Владимир Путин подчеркнул: и школьники, и студенты, и преподаватели достойно выдержали те сложности, которые создала пандемия коронавируса. В то же время непростые условия работы школ и ВУЗов требуют от государства определенных мер. Какими они будут и как повлияют на планы тех, кто учится и собирается учиться дальше?Этой новости 700 тысяч выпускников школ, а также их родители ждали несколько месяцев. Шли споры о том, не отменят ли ЕГЭ в этом году вовсе. Но президент определил — Единому государственному экзамену быть и назначил его дату."За более чем десятилетие, несмотря на все проблемы, а их было много, ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила в рамках этих экзаменов установлены понятные, справедливые, достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым провести ЕГЭ по всей стране. Он начнется 29 июня", — заявил Владимир Путин.При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особо важно для людей. Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать экзамен в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях, то есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.Определенная дата ЕГЭ — это определенность и для учителей. Теперь им можно планировать и свою работу, и свой отдых."Очень хорошо, что определилась дата. Было бы правильно, чтобы она была прибита гвоздями и уже никуда не сдвигалась. Но при этом нужно решить вопросы нормативного регулирования, в частности вопросы трудового законодательства, поскольку графики отпусков учителей утверждены и, соответственно, сейчас они должны переноситься", — прокомментировал директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич."Я услышала обеспокоенность от коллег по поводу того, что, с одной стороны, наконец-то вы объявили дату ЕГЭ. Надеемся, что она, с учетом эпидобстановки, прибита гвоздем к стене. Но в то же время беспокоит некоторая нормативная неурегулированность вопросов. Надеюсь, завтра Госдума примет поправки, которые внесены правительством в законодательство, и тогда все вопросы будут соответствующим образом урегулированы", — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.Подготовка к итоговой аттестации уже идет в Самарской области. Там учителя разработали и записали свой видеокурс, где разбирают главные ошибки ЕГЭ. Все происходит дистанционно.Для успешного проведения ЕГЭ одной удачи будет мало. Жесткие санитарные требования станут так же обязательны, как наличие знаний."Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться", — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.В сжатые сроки проведут и приемную кампанию в вузы. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал:— Прием документов вузов по направлению "магистратура" планируется начать в июне, а для выпускников 20 года в июле. При таком графике зачисление пройдет в более сжатые сроки, чем обычно.Учебный год вузы настроены начать 1 сентября. Выпускные экзамены в 9 классе решено отменить вовсе. Те, кто не собирается поступать в университеты, могут не сдавать их и в 11 классе. Аттестаты им выдадут до 15 июня.Пандемия на время изменила всю систему образования. Переход к новому, дистанционному виду учебы не везде вышел гладким. Поначалу не хватало и техники, и скорости интернета, а, главное, опыта, но педагоги справились."Цифра и телекоммуникация открывают колоссальные возможности. Конечно, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школы, вуза, колледжа. Те слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", — отметил глава государства.Для медицинских, творческих и технических ВУЗов дистанционка и вовсе не является решением проблемы."87 процентов преподавателей считают, что занятия по их курсам все-таки лучше проводить в очном формате. 67 процентов преподавателей не соглашаются с тем, чтобы в будущем семестре лекции, семинары были в основном в онлайн-формате", — рассказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.Цифровизация уроков и лекций выявила и слабые стороны. Одна из них — отсутствие надежных интернет-платформ российской разработки. Ректор СПБГУ Николай Кропачев рассказал о курьезном случае в северной столице:— В одном из вузов Петербурга используют платформу в основном предназначенную для игры покер, а сейчас она применяется в вузе для обеспечения учебного процесса.Передовые же вузы страны даже сейчас думают о будущем. СПБГУ собирается открывать филиал в Шанхае и привлекать иностранных студентов.Еще один важнейший вопрос — организация летнего отдыха школьников. Детские лагеря откроются, но пока будут принимать только детей из своего региона. Возможно, придется отказаться и от родительских дней."Летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить в рамках или в пределах региона, пока без выезда детей. Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным", — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.В новых условиях потребуется и больше воспитателей."В работу по организации летнего отдыха, в первую очередь, могут включиться студенты из нашей ассоциации выпускников "Сириуса" и получатели грантов президента. Это почти семь тысяч успешных студентов российских университетов", — отметила руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Президент призвал даже в условиях пандемии не забывать о намеченных целях. В вузах должно появиться больше бюджетных мест, а платное обучение должно стать доступнее."Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать цены за обучение, такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики. Прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам до 3 процентов, а также продлить срок погашения таких кредитов", — заявил Владимир Путин.Из-за смещения сроков аттестации Министерство обороны для выпускников 2020 года отложит осенний призыв, чтобы дать время определиться с выбором. Образовательные учреждения, потерявшие доход от платных услуг, получат 41,4 миллиарда рублей на выплату зарплат. Учебный год все намерены начать строго в День знаний — 1 сентября.