На фоне ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, рынок фриланса переживает взрывной рост. Об этом сообщают эксперты холдинга TalentTech, исследовавшие ситуацию на крупнейшей российской платформе FL.ru.

На фоне ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, рынок фриланса переживает взрывной рост. Об этом сообщают эксперты холдинга TalentTech, исследовавшие ситуацию на крупнейшей российской платформе FL.ru. Они выяснили, что только в период майских праздников исполнителей стало в 2,7 раза больше по сравнению с маем 2019, а в апреле количество регистраций увеличилось вдвое. Выросло также общее число заказов: по сравнению с маем прошлого года на 73%.Наибольший рост числа заявок отмечен в категории “Разработка игр”: +373%. Кроме того, в топе по количеству заявок оказались разработчики игр, консультанты, видеомейкеры и программисты. Самыми дорогими оказались заказы на разработку мобильных приложений и игр: средний чек по ним составил 18 364 и 24 238 рублей соответственно.Самый большой прирост числа исполнителей произошел за счет дизайнеров, переводчиков, аудио- и видеомейкеров. Наиболее востребованными в апреле и мае оказались разработчики сайтов: в среднем один заказ в этой категории стоил 14 тыс. рублей. На заказы из нее приходится треть от всех заявок на FL.ru.“Мы связываем рост числа заказчиков и исполнителей, в основном, с текущей ситуацией в стране и мире. Многие люди потеряли свой постоянный доход, это подтолкнуло их к поиску других видов занятости. Фриланс остается одной из альтернатив постоянной занятости – те, кто раньше не рассматривал данный вариант, сейчас пришли к нам на площадку, отсюда рост по исполнителям в апреле год к году на 100%. С другой стороны, бизнес стал искать дополнительные возможности оптимизации расходов и процессов”, – поясняет Анатолий Орлов, исполнительный директор биржи FL.ru.