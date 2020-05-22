В пятницу, 22 мая, на трассе Нева столкнулись два грузовых автомобиля. От сильного удара одна из машин вспыхнула.
По данным ИА Невские новости, в загоревшейся фуре были продукты питания. ..
В пятницу, 22 мая, на трассе "Нева" столкнулись два грузовых автомобиля. От сильного удара одна из машин вспыхнула.
По данным ИА "Невские новости", в загоревшейся фуре были продукты питания. Движение в районе аварии на время перекрыли.
На месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, пострадал один человек. Другие подробности выясняются.