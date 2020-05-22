Из-за смертоносной пандемии коронавируса финансовое положение большинства людей заметно ухудшилось. Тяжелее всего, как выяснилось, пришлось отечественному стриптизеру Сергею Глушко.

Из-за смертоносной пандемии коронавируса финансовое положение большинства людей заметно ухудшилось. Тяжелее всего, как выяснилось, пришлось отечественному стриптизеру Сергею Глушко.Супруг знаменитой певицы Наташи Королевой вынужден прервать свою профессиональную деятельность на неопределенный срок. Банкетные залы пустуют, во времена всеобщей борьбы с COVID-19 люди в последнюю очередь думают о развлечениях и массовых сборищах.Глушко посетовал журналистам на то, что он оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, по словам артиста, он находится в бедственном положении: из-за отмены концертов появилась ощутимая нехватка денег. С другой – общественность требует от Тарзана финансовой помощи борющимся с коронавирусом врачам, поскольку Глушко является в глазах россиян обеспеченным человеком.Кроме того, муж королевой заявил, что в данный период времени пенсионеры живут лучше, чем он и его коллеги по цеху. Свои слова Глушко объяснил тем, что пожилым людям государство выплачивает хоть какие-то деньги, а вот о прославленном стриптизере позаботиться некому.17 Янв 2019 в 3:49 PSTВысказывание Сергея Глушко вызвало широкий резонанс в Сети. Пользователи сочли, что Тарзан находится явно не в том положении, чтобы жаловаться. "Бедолага, бабушкам и дедушкам позавидовал. Нужно, наверное, пенсионерам скинуться Тарзану на пропитание", "Приезжай к нам в закрытую деревню на 10-15 тысяч, тут веселее", "Можно в армию вернуться. Вон какой мускулистый. Мужская сила в сельском хозяйстве очень нужна", "Это тебе не достоинством трясти" – писали возмущенные россияне. Судя по всему, Тарзану следовало более деликатно выразить свои переживания.