Пляжи открыты, но загорать и купаться нельзя. Маски обязательны, но как быть тем, кто не может носить их по медицинским показаниям. Послабления карантина в Европе вызвали немало вопросов у специалистов. Оказалось, что процесс выхода из карантина не менее тяжелый, чем сам режим изоляции. Как страны Старого света пытаются решать эти проблемы?

Пляжи открыты, но загорать и купаться нельзя. Маски обязательны, но как быть тем, кто не может носить их по медицинским показаниям. Послабления карантина в Европе вызвали немало вопросов у специалистов. Оказалось, что процесс выхода из карантина не менее тяжелый, чем сам режим изоляции. Как страны Старого света пытаются решать эти проблемы?Ношение защитных средств обязательно и для тех, кто может читать лишь по губам. Но как прочесть, если обычная маска закрывает лицо. Выход нашли. Изобретение испанской ассоциации сурдопереводчиков теперь доступно и в магазинах.Впрочем, не каждый может позволить себе даже такую маску. Число безработных продолжает увеличиваться. На улицах митинги. Теперь не только в Мадриде. Но и в провинциях. В субботу разрешили провести автопротест с соблюдением дистанции. Но все предыдущие заканчивались нарушениями требований безопасности.В Минздраве напоминают, что против выражения мнения ничего не имеют. Но такие собрания сейчас могут быть особо опасны. И снова привести к росту числа заражённых и повлиять на все планы снятия карантина. Особенно на туризм. Ждать возобновления авиасообщения пока точно не стоит в прежнем объёме. Испанские меры для рейсов сейчас одни из самых серьёзных в Европе.В соседней Франции начали тестирование не только врачей, но и полицейских. Эта профессия, как и медики — в группе риска. Избежать заражения помогают и защитные маски. Не на сто процентов, но риск становится ниже. Теперь в них обязательно быть в любом транспорте. Для одних средство защиты, для других модный аксессуар. В парижских бутиках появляются целые коллекции.В масках теперь даже на пляж. Они во Франции заработали. Но на прежние больше не похожи. Здесь специальные ограждения и строго определённое место для каждого.В Португалии пляжи откроют примерно через 2 недели. При этом работу начинают детские сады. Для многих родителей, которые тоже вышли из карантина, это не менее важно, чем для детей.Но соседней Испании до этого пока далеко. Минздрав очень опасается второй волны. И даже региональные власти в территориях, где заболевших все меньше, не спешат снимать ограничения и даже просят Мадрид действовать с небольшой задержкой, чтобы победить болезнь окончательно.Скорее всего, уже с ближайшего понедельника в Мадриде и Барселоне запустят первую фазу выхода из карантина.