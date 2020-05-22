Суд в Нидерландах обязал пожилую жительницу страны удалить фотографии своих внуков, которые она разместила в Facebook и Pinterest без разрешения их родителей. Если она не выполнит требование, ей грозит штраф.

Суд в Нидерландах обязал пожилую жительницу страны удалить фотографии своих внуков, которые она разместила в Facebook и Pinterest без разрешения их родителей. Если она не выполнит требование, ей грозит штраф.К судебному разбирательству, пишет BBC, привела ссора женщины с дочерью. Прежде чем обращаться в суд, мать детей неоднократно просила их бабушку удалить фотоснимки из социальных сетей.Судья постановил, что ситуацию вполне допустимо рассматривать сквозь призму Общего регламента по защите данных (GDPR) - вступившего в силу в Евросоюзе в 2018-м постановления, серьезно ужесточившего требования к защите персональных данных граждан в интернете.Как отмечает издание, GDPR не распространяется на "чисто персональные" или "домашние" сценарии использования данных и обмена ими. Однако, поскольку размещение в социальной сети сделало фотографии детей доступными людям за пределами семьи, применение требований Общего регламента по защите данных стало возможным.Пока бабушка не удалит из соцсетей фотографии внуков, ей придется платить по 50 евро штрафа ежедневно, предельная сумма штрафа - 1000 евро. Кроме того, "счетчик" заработает, если она разместит снимки детей снова.