Севильское дерби между клубами Севилья и Реал Бетис 12 июня откроет вторую часть чемпионата Испании по футболу в высшем дивизионе. Ожидается, что 28 мая клубам Ла Лиги будет официально объявлено о возобновлении сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Севильское дерби между клубами "Севилья" и "Реал Бетис" 12 июня откроет вторую часть чемпионата Испании по футболу в высшем дивизионе. Ожидается, что 28 мая клубам Ла Лиги будет официально объявлено о возобновлении сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.В турнире, который был приостановлен в середине марта, сыграно 27 туров. С 58 очками лидирует "Барселона", опережая мадридский "Реал" на два очка. Третьей стоит "Севилья", набравшая 47 турнирных баллов, "Бетис" идет на 12-й позиции (33 очка)."Нет лучшего способа возобновить Ла Лигу, чем севильское дерби, — цитирует издание Prosports.Kz спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи. – Это будет еще один стимул, так как мы все с нетерпением ждем возвращения футбола, и я уверен, что этот первый матч получится великолепным".