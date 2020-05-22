Генеральный директор московского Локомотива Василий Кикнадзе объяснил, почему он остановил свой выбор на Марко Николиче в качестве замены Юрию Семину. По словам одного из руководителей клуба, сербский специалист хорошо работает с молодыми футболистами.

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе объяснил, почему он остановил свой выбор на Марко Николиче в качестве замены Юрию Семину. По словам одного из руководителей клуба, сербский специалист хорошо работает с молодыми футболистами."Марко Николич – это моя кандидатура. Он уже тренирует 17 лет. Этот специалист зарекомендовал себя как приверженец атакующего футбола. Это мне близко. Кроме того, у него очень много воспитанников. Он умеет работать с молодежью. Сейчас для клуба это очень важно", – цитирует Кикнадзе телеканал "Россия 24".Напомним, что Николич с 1 июня 2020 года возглавит московский "Локомотив". Он сменит на этом посту легенду "железнодорожников" Юрия Семина.