После появления вакцины от коронавируса в первую очередь прививки сделают людям из групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
После появления вакцины от коронавируса в первую очередь прививки сделают людям из групп риска.
"Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам сначала прививают группы риска", — сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом она отметила, что сейчас на государственном уровне прорабатывается возможность производить вакцину сразу для большей части населения страны.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что сейчас в России есть несколько государственных и негосударственных компаний, которые занимаются разработкой вакцины.
"Уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля", — сообщил глава Минздрава.