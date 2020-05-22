После появления вакцины от коронавируса в первую очередь прививки сделают людям из групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

После появления вакцины от коронавируса в первую очередь прививки сделают людям из групп риска."Большое количество вакцины сразу выработать сложно​​​. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам сначала прививают группы риска", — сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.При этом она отметила, что сейчас на государственном уровне прорабатывается возможность производить вакцину сразу для большей части населения страны.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что сейчас в России есть несколько государственных и негосударственных компаний, которые занимаются разработкой вакцины."Уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля", — сообщил глава Минздрава.